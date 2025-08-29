耗資1.16億元興建 桃園大溪幼兒園 9月1日開學

桃園市立大溪幼兒園新建園舍落成啟用，建物以中性的白灰色調為主軸，營造愉悅溫暖及節能環保的校園空間。（桃園市教育局提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府今舉行市立大溪幼兒園新建園舍落成啟用暨揭牌儀式，總經費1.16億元，花1年時間興建，為地上3層樓。建物以中性的白灰色調為主軸，營造愉悅溫暖及節能環保的校園空間，幼兒園9月1日開學，招收3班48名2歲幼生及3班72名3至5歲幼生，現均已額滿。

教育局委由大溪區仁和國小興建，各樓層皆有戶外活動平台，讓幼兒能同時進行室內活動與戶外遊戲的之空間，戶外大平台則以藍色包裹地與牆，西側的雙層牆內側，以土紅磚色塗料為底色，象徵大溪地區大漢溪水域與陸域潮間帶之自然生態意象，並以綠建築為規劃設計原則。

市府規劃開設公立及非營利幼兒園2歲專班，今學年度將達200班。市長張善政表示，桃園市人口持續增加，常聽到家長說樣讓小孩子進到公立幼兒園非常難，市府也努力支持預算，蓋出1棟棟的幼兒園，困難處在找好地方，只要議會支持，舉債都不怕。

教育局指出，為減輕家長育兒負擔，市府發放幼兒教育助學金，針對滿5歲且就讀公私立教保服務機構的幼兒，每人每學期補助4500元，未來市府將持續投入更多資源，推動公私立教保服務機構精進品質。

