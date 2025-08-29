為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    耗資1.16億元興建 桃園大溪幼兒園 9月1日開學

    桃園市立大溪幼兒園新建園舍落成啟用，建物以中性的白灰色調為主軸，營造愉悅溫暖及節能環保的校園空間。（桃園市教育局提供）

    桃園市立大溪幼兒園新建園舍落成啟用，建物以中性的白灰色調為主軸，營造愉悅溫暖及節能環保的校園空間。（桃園市教育局提供）

    2025/08/29 16:21

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府今舉行市立大溪幼兒園新建園舍落成啟用暨揭牌儀式，總經費1.16億元，花1年時間興建，為地上3層樓。建物以中性的白灰色調為主軸，營造愉悅溫暖及節能環保的校園空間，幼兒園9月1日開學，招收3班48名2歲幼生及3班72名3至5歲幼生，現均已額滿。

    教育局委由大溪區仁和國小興建，各樓層皆有戶外活動平台，讓幼兒能同時進行室內活動與戶外遊戲的之空間，戶外大平台則以藍色包裹地與牆，西側的雙層牆內側，以土紅磚色塗料為底色，象徵大溪地區大漢溪水域與陸域潮間帶之自然生態意象，並以綠建築為規劃設計原則。

    市府規劃開設公立及非營利幼兒園2歲專班，今學年度將達200班。市長張善政表示，桃園市人口持續增加，常聽到家長說樣讓小孩子進到公立幼兒園非常難，市府也努力支持預算，蓋出1棟棟的幼兒園，困難處在找好地方，只要議會支持，舉債都不怕。

    教育局指出，為減輕家長育兒負擔，市府發放幼兒教育助學金，針對滿5歲且就讀公私立教保服務機構的幼兒，每人每學期補助4500元，未來市府將持續投入更多資源，推動公私立教保服務機構精進品質。

    桃園市立大溪幼兒園室內教室一景。（桃園市教育局提供）

    桃園市立大溪幼兒園室內教室一景。（桃園市教育局提供）

    桃園市立大溪幼兒園新建園舍落成啟用，各樓層皆有戶外活動平台。（桃園市教育局提供）

    桃園市立大溪幼兒園新建園舍落成啟用，各樓層皆有戶外活動平台。（桃園市教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播