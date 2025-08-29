為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    環保犯罪者2種「長相」 彭啓明：斯文敗類、環保蟑螂不管藍綠一律重罰

    環境部長彭啓明（中）頒獎表揚獲選「水環境巡守領域楷模」代表。（記者蔡文居攝）

    環境部長彭啓明（中）頒獎表揚獲選「水環境巡守領域楷模」代表。（記者蔡文居攝）

    2025/08/29 16:21

    〔記者蔡文居／台南報導〕環境部與長榮大學河川保育中心今天在台南巴克禮公園舉辦「水環境守護夏令營」，共有來自全國大專院校青年學子及河川志工團隊參加。環境部長彭啓明出席呼籲青年世代承接守護水環境的責任，並勇敢築夢。他表示，環保犯罪者有兩種，一種是「環保斯文敗類」，另一種則是「環保蟑螂」，只要破壞環境，不管藍綠一律重罰，以杜絕不法。

    彭啓明今天出席頒獎表揚優秀團隊，並分享他的人生求學、創業及到公部門服務經驗，期勉年輕學子要創新、勇敢築夢。

    彭啓明說，環保犯罪將以最嚴格標準，破壞環境就是一種罪， 過去環檢警聯手查緝環境犯罪，也重罰了很多案件，總統也要他放手去做，不管藍綠一律重罰。先前他去看光電板案場，底下居然埋營建廢棄物，以後只要抓到一定重罰，讓宵小無法橫行。另外，營建土石的去處，未來也會以循環經濟的概念大力來推動。

    他說，前幾天檢察官和他分享環保犯罪者都長怎樣，這有兩種，一是環保斯文敗類，有的人甚至拿到很高的環工學歷或讀化工的；另外一種就是環保蟑螂，只要破壞環境，未來都將重罰。

    這次獲獎單位，包括北市豹山溪水環境巡守隊甘偉文隊長、南市正新國小蟋蟀少年水環境守護志工隊陳俊臣老師、高雄市鳳山北門里水環境巡守隊謝秀霞里長、新竹縣新豐鄉水環境巡守隊吳傳梴隊長、苗栗縣竹森社區水環境巡守隊楊招治隊員、花蓮縣生態推展協會水環境巡守隊鄭龍麟理事等6位代表獲頒「水環境巡守領域楷模」。

