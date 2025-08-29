廢水轉型高價值戰略資源 環境部三箭齊發引導產業

環境部長彭啓明表示，各國不再將廢水視為廢水，而是高價值戰略資源，台灣可借鏡德國經驗推動廢水處理綠色轉型。（環境部提供）

2025/08/29 16:10

〔記者吳柏軒／台北報導〕環境部今（29日）舉辦「廢水淨未來：啟動綠色轉型永續行動藍圖」研討會，邀請12名專家分享廢水資源化與智慧化管理的創新技術與實務案例，並強調將以法規驅動、技術引導、經濟鼓勵「三箭齊發」，引導產業轉型，共同啟動綠色轉型的永續行動藍圖，為廢水處理產業開創綠色商機。

環境部長彭啓明強調，各國不再將廢水視為廢水，而是高價值戰略資源，如德國綠色科技產業占整體經濟9％，而水資源管理是其中一環，出口主要集中在水與廢水基礎設施。台灣可借鏡德國經驗推動廢水處理綠色轉型，從創新連結永續，建立夥伴關係，發揮廢水科技影響力，帶動綠色科技產業發展。

環境部指出，將廢水中所含有價物質加以資源化處理並再利用，是污染防治新主流，如薄膜電容去離子技術結合閉熱循環再生液氨，並藉由熱泵技術降低能量消耗；流體化床結晶技術可將重金屬及含磷廢水資源化，結晶率超過8成，具供應PCB、電鍍及鋰鐵電池原料潛力。

此外，以AI智慧管理廢水處理製程，達減碳轉型；封裝廠利用薄膜智慧控制管理系統，調整加藥與反洗頻率，可讓產水效率提升55％及藥劑減量40％；科學園區污水處理廠利用AI配合自動化管理，每年可減少180萬公斤CO2當量、386萬度水、20萬度電及6800噸污泥。

環境部強調，將以法規驅動、技術引導、經濟鼓勵「三箭齊發」，引導產業轉型，加速廢水資源化及智慧化發展，包括完成放流水標準、水污染防治措施管理辦法、水污費收費辦法等，建立地方綠色轉型示範案場；業者綠色轉型專案貸款信用保證與融資等；水污基金挹注新興廢水處理技術開發，以及綠色成長基金投資淨零永續新興產業等。

