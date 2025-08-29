為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    廢水轉型高價值戰略資源 環境部三箭齊發引導產業

    環境部長彭啓明表示，各國不再將廢水視為廢水，而是高價值戰略資源，台灣可借鏡德國經驗推動廢水處理綠色轉型。（環境部提供）

    環境部長彭啓明表示，各國不再將廢水視為廢水，而是高價值戰略資源，台灣可借鏡德國經驗推動廢水處理綠色轉型。（環境部提供）

    2025/08/29 16:10

    〔記者吳柏軒／台北報導〕環境部今（29日）舉辦「廢水淨未來：啟動綠色轉型永續行動藍圖」研討會，邀請12名專家分享廢水資源化與智慧化管理的創新技術與實務案例，並強調將以法規驅動、技術引導、經濟鼓勵「三箭齊發」，引導產業轉型，共同啟動綠色轉型的永續行動藍圖，為廢水處理產業開創綠色商機。

    環境部長彭啓明強調，各國不再將廢水視為廢水，而是高價值戰略資源，如德國綠色科技產業占整體經濟9％，而水資源管理是其中一環，出口主要集中在水與廢水基礎設施。台灣可借鏡德國經驗推動廢水處理綠色轉型，從創新連結永續，建立夥伴關係，發揮廢水科技影響力，帶動綠色科技產業發展。

    環境部指出，將廢水中所含有價物質加以資源化處理並再利用，是污染防治新主流，如薄膜電容去離子技術結合閉熱循環再生液氨，並藉由熱泵技術降低能量消耗；流體化床結晶技術可將重金屬及含磷廢水資源化，結晶率超過8成，具供應PCB、電鍍及鋰鐵電池原料潛力。

    此外，以AI智慧管理廢水處理製程，達減碳轉型；封裝廠利用薄膜智慧控制管理系統，調整加藥與反洗頻率，可讓產水效率提升55％及藥劑減量40％；科學園區污水處理廠利用AI配合自動化管理，每年可減少180萬公斤CO2當量、386萬度水、20萬度電及6800噸污泥。

    環境部強調，將以法規驅動、技術引導、經濟鼓勵「三箭齊發」，引導產業轉型，加速廢水資源化及智慧化發展，包括完成放流水標準、水污染防治措施管理辦法、水污費收費辦法等，建立地方綠色轉型示範案場；業者綠色轉型專案貸款信用保證與融資等；水污基金挹注新興廢水處理技術開發，以及綠色成長基金投資淨零永續新興產業等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播