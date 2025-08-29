遭「媽媽餵」配方奶爭議掃到 亞培：不排除提民、刑事訴訟

媽媽餵28日發聲明道歉並點名亞培、美強生的奶粉是高糖奶粉。（圖翻攝自Mamaway臉書）

2025/08/29 16:13

〔記者邱芷柔／台北報導〕母嬰品牌「媽媽餵Mamaway」近日在社群影片中，將寶寶喝配方奶比喻為「大人天天喝珍奶」，掀起爭議，雖然品牌事後道歉，但隨即又點名亞培、美強生的成長奶粉「每100克有40到50克都是糖」，亞培今（29日）表示，對於近期不實指控，不排除依法提起民、刑事訴訟。

亞培今（29日）透過公關公司表示，市售亞培嬰幼兒配方產品皆符合食藥署規範，並強調「所有原料都經嚴格品質與食品安全審查，消費者敬請安心使用」。美強生則在稍早表示，旗下所有嬰幼兒配方產品均符合衛福部食藥署規定，對於近期不實指控，不排除依法提起民、刑事訴訟。

食藥署昨也火速出面澄清，強調市面上合法登記的嬰兒配方食品，糖分主要來自「乳糖」，其含量與母乳相當。並認定「媽媽餵」影片內容涉違反「食品安全衛生管理法」，已通報Meta公司要求下架。

依衛福部查驗登記資料，目前嬰兒與較大嬰兒配方食品共128項。根據台大醫院資料顯示，一般成熟母乳每100毫升可提供乳糖6.7至7.8克，經核准的嬰兒配方產品則約5.5至7.7克，差異不大。

食藥署也重申，支持母乳哺育為首選，但不論母乳或嬰兒配方食品，只要符合媽媽與寶寶的需要，都是合適的選擇；若無法哺乳，家長應諮詢醫師或營養師，依寶寶狀況挑選適合的產品與正確食用方式。

