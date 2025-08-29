為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    遭「媽媽餵」配方奶爭議掃到 亞培：不排除提民、刑事訴訟

    媽媽餵28日發聲明道歉並點名亞培、美強生的奶粉是高糖奶粉。（圖翻攝自Mamaway臉書）

    媽媽餵28日發聲明道歉並點名亞培、美強生的奶粉是高糖奶粉。（圖翻攝自Mamaway臉書）

    2025/08/29 16:13

    〔記者邱芷柔／台北報導〕母嬰品牌「媽媽餵Mamaway」近日在社群影片中，將寶寶喝配方奶比喻為「大人天天喝珍奶」，掀起爭議，雖然品牌事後道歉，但隨即又點名亞培、美強生的成長奶粉「每100克有40到50克都是糖」，亞培今（29日）表示，對於近期不實指控，不排除依法提起民、刑事訴訟。

    亞培今（29日）透過公關公司表示，市售亞培嬰幼兒配方產品皆符合食藥署規範，並強調「所有原料都經嚴格品質與食品安全審查，消費者敬請安心使用」。美強生則在稍早表示，旗下所有嬰幼兒配方產品均符合衛福部食藥署規定，對於近期不實指控，不排除依法提起民、刑事訴訟。

    食藥署昨也火速出面澄清，強調市面上合法登記的嬰兒配方食品，糖分主要來自「乳糖」，其含量與母乳相當。並認定「媽媽餵」影片內容涉違反「食品安全衛生管理法」，已通報Meta公司要求下架。

    依衛福部查驗登記資料，目前嬰兒與較大嬰兒配方食品共128項。根據台大醫院資料顯示，一般成熟母乳每100毫升可提供乳糖6.7至7.8克，經核准的嬰兒配方產品則約5.5至7.7克，差異不大。

    食藥署也重申，支持母乳哺育為首選，但不論母乳或嬰兒配方食品，只要符合媽媽與寶寶的需要，都是合適的選擇；若無法哺乳，家長應諮詢醫師或營養師，依寶寶狀況挑選適合的產品與正確食用方式。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播