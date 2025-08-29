「寧靜車廂」下月上路遭抹黑 高鐵澄清：絕沒有禁帶小孩

高鐵公司今天（29日）澄清沒有禁帶小孩，「寧靜車廂」可兼顧親子友善。（示意圖，資料照）

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多旅客在高鐵車廂內大聲講電話、聽音樂或看影片，影響其他旅客。高鐵公司下月22日將上路「寧靜車廂」，講電話需到車廂間玄關，新措施卻遭抹黑「不能帶小孩」以免吵鬧。高鐵公司今天（29日）澄清沒有禁帶小孩，「寧靜車廂」可兼顧親子友善。

高鐵公司將在下月22日上路「寧靜車廂」新措施，主要作法是不要在車廂內講電話，需走到車廂與車廂間的玄關再講電話，以免打擾其他旅客。另外，若要聽音樂、看影片，需戴耳機，不要把聲音放出來影響到周邊旅客。這些做法與日本新幹線規定相同。

高鐵公司從未要求幼童、孩童不能在車廂內發出聲音，但近日網路不斷有流言抹黑稱不能帶小孩、小孩不能哭鬧等。高鐵公司今天（29日）說明，針對「寧靜車廂可兼顧親子友善」說明，強調使用3C時要用耳機、講手機要到玄關講這二點，並沒有其它規定。

台灣高鐵公司說明，推行寧靜車廂是為了積極回應多數旅客訴求，希望大家發揮公德心及同理心，透過3C戴耳機、玄關講手機等方式，避免干擾其他旅客、減少車廂內噪音，進而提升公共乘車品質。

高鐵公司表示，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等因素而影響自主能力旅客的行為，列車人員仍將持續以安撫方式進行，並提供其必要協助。親子友善與寧靜車廂皆為台灣社會對公共運輸的期待，台灣高鐵公司感謝旅客相互尊重及體諒，展現公民素養，讓彼此旅程更加舒適、順暢。

