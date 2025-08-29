台灣首度活體擱淺！易危保育物種革龜搶救不治 海科館製標本展示

革龜被國際自然保育聯盟列為易危的保育物種，因背甲形似楊桃俗稱「楊桃烏龜」，國立海洋科技博物館將擱淺不治的革龜製成標本，今天（29日）對外亮相。（海科館提供）

2025/08/29 16:01

〔記者俞肇福／新北報導〕2022年於新北市貢寮區福隆沙灘擱淺的活體革龜，雖經搶救仍回天乏術，被國際自然保育聯盟列為易危保育物種的革龜，是全球最大型海龜，國立海洋科技博物館製成標本，今天（29日）對外展示。

海保署表示，這隻擱淺於福隆沙灘的革龜為雌性，背甲曲線長139公分、寬97公分，身上有多處網具纏繞切割傷。革龜在台灣受「野生動物保育法」保護，列入第一級瀕臨絕種保育類生物；物種分布3大洋，數量最瀕危。革龜於西太平洋的產卵地主要在印尼、巴布亞紐幾內亞及索羅門群島，台灣並非革龜產卵地，此次為台灣首度的活體擱淺。革龜是體型最大的海龜，和其他海龜不同的是背甲沒有硬殼，全身都被皮革狀的皮膚包覆，大多為5道隆起稜脊，又稱棱皮龜、楊桃龜或木瓜龜，體重可達300至500公斤。

請繼續往下閱讀...

國立海洋科技博物館研究典藏組主任陳麗淑博士說明，革龜因其背甲形似楊桃俗稱「楊桃烏龜」，這件標本的製作與維護極具挑戰，它採用特殊的骨架重構與結締組織擬真技術，由於革龜背甲薄、脂肪厚，必須使用特殊材料與蝶型骨支撐骨架，因此部分結構與塗層會隨時間脫落，凸顯標本的珍貴與製作過程的艱辛。海科館「開放式典藏庫房」正式對外展出珍貴的「革龜標本」。

活體革龜是全球最大型海龜，這隻2022年於新北市貢寮區福隆沙灘擱淺的雌性革龜，雖經搶救仍回天乏術。（海科館提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法