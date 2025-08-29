為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    暌違7年！「月全食」9∕8凌晨登場 挑對地點全程肉眼可見

    9月8日凌晨將有月全食。圖為示意圖。（台北天文館提供）

    9月8日凌晨將有月全食。圖為示意圖。（台北天文館提供）

    2025/08/29 15:35

    〔記者甘孟霖／台北報導〕時序將進入9月，台北市立天文館介紹，今年最受矚目的「月全食」天象將在9月8日凌晨登場，也是2018年以來再度出現全程都適合觀賞的月全食，只要挑選西南方視野較開闊的空曠地點，肉眼即可欣賞。

    台北天文館介紹，月全食9月8日凌晨登場，月球在0時27分至3時56分間穿越地球本影，全程歷時3時29分，在全食階段的一個多小時裡，月球將呈現奇特的暗紅色。這也是自2018年以來再次出現全程皆適合觀賞的月全食，只要挑選西南方視野較開闊的空曠地點，用肉眼即可欣賞。

    除月全食，9月1日3時許，金星與鬼宿星團將一同由東北方升起，兩者相距僅約1度。亮度高達-3.9等的金星，在由數十顆小星簇集而成的鬼宿星團旁格外耀眼，適合以雙筒望遠鏡觀賞。

    9月13日凌晨至日出前則為下弦月接近昴宿星團；昴宿星團又稱七姊妹星團，有「星空珠寶盒」的美譽，是夜空中少數用肉眼即可清楚看見的星團；當天下弦月將與昴宿星團接近至1度以內，在雙筒望遠鏡中同框並現，為9月不可錯過的夜空美景。

    9月21日土星「衝」是土星今年最接近地球的時刻，也是欣賞這顆太陽系最美行星的最佳時機。當夜土星環傾角僅1.8度，在望遠鏡中就像一根貫穿土星的細線；今年內的土星環傾角都在很小範圍內變化，11月24日將達到另一次極小，僅0.4度，屆時土星環又將幾乎消失。

    9月8日將發生月全食。（台北天文館提供）

    9月8日將發生月全食。（台北天文館提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播