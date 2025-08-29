暌違7年！「月全食」9∕8凌晨登場 挑對地點全程肉眼可見

9月8日凌晨將有月全食。圖為示意圖。（台北天文館提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕時序將進入9月，台北市立天文館介紹，今年最受矚目的「月全食」天象將在9月8日凌晨登場，也是2018年以來再度出現全程都適合觀賞的月全食，只要挑選西南方視野較開闊的空曠地點，肉眼即可欣賞。

台北天文館介紹，月全食9月8日凌晨登場，月球在0時27分至3時56分間穿越地球本影，全程歷時3時29分，在全食階段的一個多小時裡，月球將呈現奇特的暗紅色。這也是自2018年以來再次出現全程皆適合觀賞的月全食，只要挑選西南方視野較開闊的空曠地點，用肉眼即可欣賞。

除月全食，9月1日3時許，金星與鬼宿星團將一同由東北方升起，兩者相距僅約1度。亮度高達-3.9等的金星，在由數十顆小星簇集而成的鬼宿星團旁格外耀眼，適合以雙筒望遠鏡觀賞。

9月13日凌晨至日出前則為下弦月接近昴宿星團；昴宿星團又稱七姊妹星團，有「星空珠寶盒」的美譽，是夜空中少數用肉眼即可清楚看見的星團；當天下弦月將與昴宿星團接近至1度以內，在雙筒望遠鏡中同框並現，為9月不可錯過的夜空美景。

9月21日土星「衝」是土星今年最接近地球的時刻，也是欣賞這顆太陽系最美行星的最佳時機。當夜土星環傾角僅1.8度，在望遠鏡中就像一根貫穿土星的細線；今年內的土星環傾角都在很小範圍內變化，11月24日將達到另一次極小，僅0.4度，屆時土星環又將幾乎消失。

