「媽媽餵」爭議延燒！ 林靜儀：沒必要用錯誤資訊恐嚇辛苦媽媽們

衛福部次長林靜儀。（資料照）

2025/08/29 15:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕母嬰品牌「媽媽餵」Mamaway日前在社群PO文稱寶寶喝配方奶就像成人天天喝珍奶，引發家長焦慮與醫界撻伐，事件持續延燒。衛福部次長林靜儀今天在臉書發聲表示：「真的沒有必要用錯誤資訊恐嚇辛苦的媽媽們。」

媽媽餵近日上傳影片宣稱，市售嬰兒奶粉一瓶超過一半以上都是糖，引發家長恐慌後，媽媽餵道歉表示，短影音中提到的「奶粉」及「配方奶」都是指一歲以上成長奶粉，不是一歲以下的嬰兒奶粉；但聲明又提到，亞培（Abbott）及美強生（Mead Johnson）官網公開資訊顯示，100克有40到50克都是糖，讓網友傻眼直呼「提油救火」。

對此，兩家廠商今日紛紛發出聲明回應，其中，美強生更表示不排除提告，也讓此事討論度持續延燒。

林靜儀今日在臉書發文表示，「願意生育都是寶，全面支持最重要，孩子吃飽媽睡好，怎麼哺餵都很好」，在留言區她還強調：「真的沒有必要用錯誤資訊恐嚇辛苦的媽媽們。」對於有沒跟上事件的網友詢問她在說什麼？林也回應：「某廠商指配方奶糖份事件。」

