基隆天花板崩塌民宅是海砂屋？ 都發處：需檢測、住戶已安置

基隆市七堵區百福社區一處民宅天花板昨天崩塌，基隆市政府今天（29日）辦理會勘。（記者俞肇福攝）

2025/08/29 15:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市百福社區一棟公寓的3樓，昨天（28日）上午客廳天花板整片水泥坍塌，嚇壞住戶，幸好沒有砸到民眾，3、4樓住戶撤離8人安置。市府今會同土木技師等會勘，土木技師表示，鋼筋鏽斷、氯離子超高，和地震有關連，外界質疑為海砂屋？還需要進一步檢測，整棟公寓目前尚無立即性危險。

基隆市政府都發處長謝孝昆說，該棟公寓是1987年拿到使照，屋齡38年的老舊建物，今天由建築師公會、土木技師公會、結構技師公會一起勘查，看完後認為整棟建物目前沒有到立即性的危險，但後續會先協助整體鑑定，但安全最重要，昨天（28日）先行安置3、4樓8人到飯店。

台灣省土木技師公會基隆辦事處長江枝煌說，經勘查發現3樓樓頂板的鋼筋鏽蝕後斷面縮減，鋼筋鏽蝕外界懷疑有氯離子超標，但要再透過氯離子檢測，才能確定是否為海砂屋，這部分還要進一步釐清；4樓的樓地板裝修改善鋪拋光石英磚，因載重增加造成樓地板塌陷，但也和前晚的地震有關連。

江枝煌表示，4樓和3樓中間的樓地板有立即性危險，應該要先打除，整棟大樓結構安全性及氯離子含量、耐震力要再請專業第三方進一步鑑定及詳細評估。

謝孝昆表示，有危險的部分，在工法上會再和結構技師等公會討論，先排除整棟大樓安全疑慮，其他樓層則還是有住人。

樓陳姓屋主的媳婦說，整個樓頂板崩塌真的很嚇人，不敢再住，希望市府能協助看如何修繕，能夠安全回家住。前晚天地震過後，客廳不知哪來的悉悉簌簌的聲音，昨天上午就崩塌。

議員蔡旺璉表示，後續如何修繕及補助都希望市府協助，讓住戶渡過難關，幸好昨天都安全撤離，安全最重要。議員曾怡芳說，安置只能3天，目前3、4樓有8人安置，無法回家住，市府要以特案組理延長安置時間，後續如何修復也盼市府全力協助。

基隆市七堵區百福社區一處民宅天花板坍塌，基隆市政府都市發展處今天辦理會勘，基隆市議員蔡旺璉與曾怡芳到場關心。（記者俞肇福攝）

