    首頁　>　生活

    氣象署估秋季1到2個颱風擾台 雨量和氣溫「正常到偏高」

    氣象署公布未來一季西北太平洋颱風特徵預測。（氣象署提供）

    氣象署公布未來一季西北太平洋颱風特徵預測。（氣象署提供）

    2025/08/29 15:19

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署今天（29日）發布秋季氣候展望，9月到11月預測有1到2個颱風會影響台灣；另外，秋季氣溫正常至偏高、雨量以正常至偏多的機率較大。

    氣象署氣象預報中心副主任黃椿喜說明，氣候上而言，台灣秋季平均受1到2個颱風影響，而今年秋颱預測結果，影響台灣機率接近正常，也就是1到2個颱風會影響台灣，且提醒秋颱易有東北季風共伴效應，若生成地點在台灣南邊海面，反應時間會很少。

    黃椿喜解釋，氣候平均上，秋季颱風路徑多為「向⻄直⾏」或「偏北轉向」二種，而目前預測在秋季反聖嬰發展機率提升，而反聖嬰年的秋季颱風生成總數略少於正常年、鄰近台灣颱風總數與正常年接近，颱風活動區域較靠近台灣。

    黃椿喜表示，依動力模式分月預測，未來一季的氣溫以9月到10月正常至偏高、11月正常；雨量9月正常、10月到11月正常至偏多，但10月以後中南部逐漸進入枯⽔期，所以即使預測雨量有些微增加的趨勢，其基數也小，增加的量也不會多，提醒民眾節約用水。

    氣象署公布未來一季西北太平洋颱風特徵預測。（氣象署提供）

    氣象署公布未來一季西北太平洋颱風特徵預測。（氣象署提供）

    氣象署公布未來一季氣溫、雨量預測。（氣象署提供）

    氣象署公布未來一季氣溫、雨量預測。（氣象署提供）

