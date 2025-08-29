彰市62里大停水2天 偏遠區加碼設3座加水站

彰化市長林世賢今天前往加水站視察。（圖由林世賢提供）

2025/08/29 15:16

〔記者湯世名／彰化報導〕因應南投鳥嘴潭下游管線A2段工程改接，彰化市、和美鎮將從9月3日凌晨0時起到4日下午1至3時停水長達37至39小時，影響戶數高達8萬1389戶，其中彰化市73個里當中，將有62個里停水，除了水公司規劃設置46處加水站之外，市公所今天（29日）也決定加碼在偏遠區設置3座加水站，方便市民取水。

彰化市長林世賢指出，這次彰化市大停水時間將近2天，時間相當長，經評估除了自來水公司在市區設置46處加水站之外，考量水車停放問題及民眾設置意願後，市公所決定加碼增加3座加水站。分別是國聖國小大門（中山路三段608號）旁（提供國聖里，古夷里，中庄里，三村里部分地區）、線東路1段466-1號台塑加油站對面（提供磚瑤里，西興里，西勢里，平和里）、資源回收場大門對面（提供國聖、寶廍里，茄苳里，茄南里）。

林世賢說，水公司設置的46處加水站，涵蓋學校、公園、市場、廟宇及活動中心等地點，市公所加碼設置的3座加水站則都位於自來水公司未設置到的偏遠區，方便市民取水使用；不過仍呼籲停水區域的市民能先行儲水，以備不時之需。

