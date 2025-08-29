台南攜手2戲院自備環保杯 免費升級飲料又能抽iPhone

台南市環保局攜手台南大遠百威秀影城與麻豆戲院推出「循環乾一杯」活動。（環保局提供）

2025/08/29 15:09

〔記者蔡文居／台南報導〕為了減少一次性飲料杯使用，台南市環保局攜手台南大遠百威秀影城與麻豆戲院推出「循環乾一杯」活動，邀請大家看電影的同時，也能一起為環保盡一份心力。只要用循環杯或自備環保杯，有機會抽中 iPhone 16 Plus，更能免費升級飲料，環保省錢又有好康。

南市環保局表示，台南大遠百威秀影城的「秀出循環乾一杯」活動，自今年9月至11月止，每週六、日熱映登場。觀眾只要使用循環杯單點中杯碳酸飲料，就能免費升級大杯；使用循環杯或自備環保杯買飲料，還能獲得抽獎券一張，有機會抽中 iPhone 16 Plus 1支，或雙人電影票券30份，每人限中獎1次。

麻豆戲院的「哇麻豆陣循環乾一杯」則在11月上映，祭出環保套餐組合，使用循環杯裝飲品，小杯直接升級大杯；自備環保杯也享同等優惠；使用循環杯或自備環保杯購買飲料者，同樣能拿到抽獎券，最大獎也是 iPhone 16 Plus，一樣還有雙人電影票券10份，名額有限。

環保局表示，活動期間將於影城手扶梯、飲料部、影廳出口等設置循環杯回收箱，方便歸還，影城人員不定期巡檢及維護回收箱內外環境整潔；循環杯皆送至專業清洗公司進行處理，清洗流程遵循衛福部食藥署「餐具清洗良好作業指引」，包含去殘渣、沖洗、清潔劑洗滌、沖淨、高溫殺菌及烘乾等程序，確保衛生安全。

