我做錯了什麼？ 白俄媳婦心累曝：台灣超商店員看到我像想逃跑

2025/08/29 19:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣被譽為最友善的國度之一，不少外國人稱讚台灣人熱情好客。但近日一名來自白俄羅斯、現居美國的女性在社群平台Reddit上分享自己的親身經歷，卻道出另一面「不敢交流的心酸」。

這名女子昨天在Reddit「台灣版」發文問「我做錯了什麼？」她說，自己嫁給台灣人，幾乎每一兩年就會回台灣探親，甚至在新冠疫情期間曾在台灣住了半年。但她發現，每次回台期間，與人互動卻讓她越來越焦慮、疲憊。

她舉例，像在7-11買咖啡時，她會用帶有外國腔的中文點餐，但一靠近櫃台，店員卻像「想逃跑一樣」，讓她產生極大壓力。這種避之唯恐不及的感覺，讓她幾天後就不想再主動開口，甚至開始刻意避免任何人際互動。她說，已經不記得這種情況是從何時開始，又或者一直存在，只是她先前沒察覺。總之，疫情她住在台灣的期間，整個人就是累到不行。

「我不知道是不是我年紀大了（快50歲、有白頭髮），還是我天生表情太嚴肅，還是我潛意識裡就預期會被對待得不好？」她坦言，自己很樂意多練中文，但感覺周圍的人都盡可能想結束對話，把互動降到最低，而這種情形在雙北以外的城市又更加明顯。

她最後強調，沒有人真的對她不禮貌，但那種「避免交流」的氛圍讓她懷疑是不是台灣人也被現代生活壓得太累了，已經不想與陌生人多費力互動。「還是其實是我自己在無形中觸發了這種反應？」

貼文曝光後，吸引不少網友留言安慰，大部分人認為台灣人其實是害怕講英文，在大部分超商店員英文並不流利的情況下，這會使他們感到緊張；還有國外網友表示，他都是微笑著大喊「你好！」然後把要結帳的東西扔在櫃台上，重點是「不要問問題」、「不要閒聊」，他發現很多員工怕意外發生，他也強調：「台灣人並不怕你，他們怕的是不會說英語，或者不能很好地完成工作而被客訴。」

