暖心校長傅國樑一拿到教育部獎金 轉頭全捐給低收入戶學子付學費

光華高工校長傅國樑將「校長領導卓越獎」獎金，全數捐助南投縣中低收入戶學子。（記者黃旭磊攝）

2025/08/29 15:35

〔記者黃旭磊／台中報導〕教育部舉辦「校長領導卓越獎」選拔，8月共有20位校務領導表現卓著的校長獲獎，每人獲頒獎座與獎金20萬元，國立南投高中退休校長傅國樑等4人獲「高級中等學校組」表揚，傅國樑獲獎後，立即將20萬元獎金全數捐助南投縣中低收入戶，協助支付考上國立大學學子4年學雜費。

傅國樑說，今年8月1日從國立學校退休，由於年輕時曾在台中市光華高工擔任總務主任，選擇回到教育生涯起點轉任光華高工校長，退而不休繼續奉獻教育，為台灣技職教育轉型突破努力。

教育部表示，今年「校長領導卓越獎」評選，共有56名校長獲各界舉薦參加複選（高級中等學校組13位、國中組15位、國小組28位），經邀請學者專家、校長、教師及家長等相關人士共同評選後，有20位校務領導表現卓著的校長獲獎，每人獲頒獎座與獎金20萬元。

傅國樑帶著獎盃回到太平區校區，宣布獎金全捐中低收戶4年學雜費，傅國樑說，2020年起曾擔任國立南投高中校長，化解長達17年來游泳池BOT爭議，並將學生錄取國立大學比例成長24%，在少子女化浪潮下，南投高中仍額滿招生，對學校及社區充滿感激、有機會就要回饋地方。

