為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    暖心校長傅國樑一拿到教育部獎金 轉頭全捐給低收入戶學子付學費

    光華高工校長傅國樑將「校長領導卓越獎」獎金，全數捐助南投縣中低收入戶學子。（記者黃旭磊攝）

    光華高工校長傅國樑將「校長領導卓越獎」獎金，全數捐助南投縣中低收入戶學子。（記者黃旭磊攝）

    2025/08/29 15:35

    〔記者黃旭磊／台中報導〕教育部舉辦「校長領導卓越獎」選拔，8月共有20位校務領導表現卓著的校長獲獎，每人獲頒獎座與獎金20萬元，國立南投高中退休校長傅國樑等4人獲「高級中等學校組」表揚，傅國樑獲獎後，立即將20萬元獎金全數捐助南投縣中低收入戶，協助支付考上國立大學學子4年學雜費。

    傅國樑說，今年8月1日從國立學校退休，由於年輕時曾在台中市光華高工擔任總務主任，選擇回到教育生涯起點轉任光華高工校長，退而不休繼續奉獻教育，為台灣技職教育轉型突破努力。

    教育部表示，今年「校長領導卓越獎」評選，共有56名校長獲各界舉薦參加複選（高級中等學校組13位、國中組15位、國小組28位），經邀請學者專家、校長、教師及家長等相關人士共同評選後，有20位校務領導表現卓著的校長獲獎，每人獲頒獎座與獎金20萬元。

    傅國樑帶著獎盃回到太平區校區，宣布獎金全捐中低收戶4年學雜費，傅國樑說，2020年起曾擔任國立南投高中校長，化解長達17年來游泳池BOT爭議，並將學生錄取國立大學比例成長24%，在少子女化浪潮下，南投高中仍額滿招生，對學校及社區充滿感激、有機會就要回饋地方。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播