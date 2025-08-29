竹市路平刨鋪工程頻挖斷水管 居民怨10天停水3次

新竹市香山區居民怨10天停水3次。（讀者提供）

2025/08/29 15:11

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府工務處近期執行路平專案，且進行巷弄刨鋪工程，但居民抱怨因市府施工包商隨便刨鋪，且因巷弄內常佈滿水電瓦斯及網路等管線，施工單位一不注意就挖斷管線，光是香山區瑞光路及香北一路和埔前里等處，10天內就停水3次，每次都是因刨鋪工程把水管線挖斷需停水搶修，每次停至少3小時以上，讓居民苦不堪言，也質疑市府的包商施工品質不當，有偷工減料敷衍了事之嫌。

市府指出，會督促施工廠商加強道路刨鋪施工品質，也會要求包商改善及注意。

自來水公司三區處表示，會發布緊急停水的公告大多是因工程施工或管線被挖斷爆管需停水搶修，經讀者反映的區域與時段，大多是因市府的道路刨鋪工程挖斷管水管，水公司人員因要搶修，才會緊急公告停水，每次大多停水3小時搶修，每次影響的自來水用戶大約300戶，但都在搶修後恢復供水，會請道路刨鋪人員在重鋪柏油時注意管線狀況。

讀者投訴指出，10天來住家附近已停水3次，質疑為何會如此頻繁停水，經詢問水公司得知是因自來水管線遭施工單位挖斷造成，由於近期市府進行許多巷道的柏油重鋪的路平工程，抨擊市府發包的路平柏油重鋪包商的施工品質不佳，除會挖斷管線，也常在路面直接亂塗鴉預告重鋪工程日期，且巷道鋪了柏油還會出現一條巷道不同柏油色塊情形，直呼工程品質超差。

香山區近期常停水，竟是市府進行路平刨鋪工程，工程人員頻挖斷水管造成。（自來水公司提供）

自來水公司表示，會發布緊急停水的公告大多是因工程施工或管線被挖斷爆管需停水搶修。（讀者提供）

