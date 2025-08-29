為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北塭仔圳路網再進展！8/31新路通車 9/11封閉福營路、景德路

    地政局提醒用路人，可多加利用新闢道路來銜接中環路、建國一路。（新北市地政局提供）

    地政局提醒用路人，可多加利用新闢道路來銜接中環路、建國一路。（新北市地政局提供）

    2025/08/29 14:41

    〔記者羅國嘉／新北報導〕往返新莊中正路輔大商圈與建國一路美式賣場商圈的用路人請留意交通新訊。新北市地政局表示，塭仔圳重劃區內道路網逐步成形，繼7月陸續開放部分新闢路段後，8月31日下午2點將再開放國營路、新富三路銜接中環路，協助分流中正路車潮；9月11日中午12點封閉新樹路以西的福營路（至捷運輔大站2號出口為止）、景德路以利工程施作。

    地政局指出，新開放的國營路、新富三路均為20米寬、雙向各2車道，橫向串聯中環路與建國一路，並可透過莊泰路便道連接中正路，通往新莊副都心及舊市區，將有效紓解周邊商圈交通壅塞。

    同時，因應重劃區內排水箱涵與道路拓寬工程，9月11日中午12點起，將封閉新樹路以西的福營路（至捷運輔大站2號出口）及景德路，並同步開放莊泰路便道供車輛改道。

    地政局提醒，福營路與景德路為通勤族往返台65線快速道路、西盛工業區及樹林地區的重要幹道，尖峰時段車流龐大。施工期間已要求團隊提前張掛改道指示牌，並派員現場疏導，確保交通安全。搭乘800及885公車的民眾，也請提前留意最新站位與路線，避免行程受影響。呼籲民眾多加利用新闢道路，並可至新北市地政局官網或臉書粉專查詢最新開放與封閉資訊，提前規劃路線，節省行車時間。

    塭仔圳多條道路開闢、封路，請用路人提前規劃路線。（新北市地政局提供）

    塭仔圳多條道路開闢、封路，請用路人提前規劃路線。（新北市地政局提供）

