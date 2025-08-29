為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄最資深里長服務達46年 陳其邁感謝長年奔走基層服務市民

    高雄市長陳其邁出席「高雄市114年特優暨資深里長表揚大會」，頒贈獎牌給248位涵蓋內政部全國特優、特優及資深里長等榮譽。（記者黃佳琳攝）

    高雄市長陳其邁出席「高雄市114年特優暨資深里長表揚大會」，頒贈獎牌給248位涵蓋內政部全國特優、特優及資深里長等榮譽。（記者黃佳琳攝）

    2025/08/29 14:43

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長陳其邁今（29）日出席「高雄市114年特優暨資深里長表揚大會」，頒贈獎牌給248位涵蓋內政部全國特優、特優及資深里長等榮譽，感謝里長們長年奔走基層服務市民，與市府團隊齊心推動市政，持續打造宜居、更有韌性的生活環境。

    陳其邁以地方人民的守護神，形容位居第一線的里長，並道出里長工作充滿辛勞與挑戰，不僅為民服務，亦致力社區長照、整備應對颱風與極端氣候、登革熱防治等，守護里民不遺餘力，感謝里長們的辛勞付出，同時他也帶來好消息，除了自去年起春節加發1.5個月里長事務補助費（里長年終獎金）7萬5千元外，里長文康費用也由490萬元調升到 700 萬元，登革熱防災費用由10萬元調升到12萬元，以體恤里長們的辛勤。

    民政局指出，今年特優曁資深里長表揚大會，共有248位里長榮獲殊榮，包括內政部全國特優里長15位、本市特優里長91位及資深里長142位。其中鼓山區忠正里洪吉祥里長以82歲高齡與連任12屆的資歷，成為最年長及最資深的得獎者，服務長達46年，秉持「關心里民、主動服務」的理念，積極爭取福利、改善生活，為高雄基層治理立下典範。

    此外，岡山區平安里劉登榮里長服務逾30年，面對文賢市場商圈長期停車難題，歷經一年多奔走協調，成功活化公有空地為機車停車場，大幅改善里民生活便利性；左營區進學里曹順雄里長長年關懷弱勢，九年來每週四與志工共同準備230份愛心便當，送至獨居長輩及弱勢族群，風雨無阻令人動容。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播