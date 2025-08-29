高雄最資深里長服務達46年 陳其邁感謝長年奔走基層服務市民

高雄市長陳其邁出席「高雄市114年特優暨資深里長表揚大會」，頒贈獎牌給248位涵蓋內政部全國特優、特優及資深里長等榮譽。（記者黃佳琳攝）

2025/08/29 14:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長陳其邁今（29）日出席「高雄市114年特優暨資深里長表揚大會」，頒贈獎牌給248位涵蓋內政部全國特優、特優及資深里長等榮譽，感謝里長們長年奔走基層服務市民，與市府團隊齊心推動市政，持續打造宜居、更有韌性的生活環境。

陳其邁以地方人民的守護神，形容位居第一線的里長，並道出里長工作充滿辛勞與挑戰，不僅為民服務，亦致力社區長照、整備應對颱風與極端氣候、登革熱防治等，守護里民不遺餘力，感謝里長們的辛勞付出，同時他也帶來好消息，除了自去年起春節加發1.5個月里長事務補助費（里長年終獎金）7萬5千元外，里長文康費用也由490萬元調升到 700 萬元，登革熱防災費用由10萬元調升到12萬元，以體恤里長們的辛勤。

民政局指出，今年特優曁資深里長表揚大會，共有248位里長榮獲殊榮，包括內政部全國特優里長15位、本市特優里長91位及資深里長142位。其中鼓山區忠正里洪吉祥里長以82歲高齡與連任12屆的資歷，成為最年長及最資深的得獎者，服務長達46年，秉持「關心里民、主動服務」的理念，積極爭取福利、改善生活，為高雄基層治理立下典範。

此外，岡山區平安里劉登榮里長服務逾30年，面對文賢市場商圈長期停車難題，歷經一年多奔走協調，成功活化公有空地為機車停車場，大幅改善里民生活便利性；左營區進學里曹順雄里長長年關懷弱勢，九年來每週四與志工共同準備230份愛心便當，送至獨居長輩及弱勢族群，風雨無阻令人動容。

