    報名就秒殺！ 草屯鎮長盃歌唱賽 50人可拿獎金

    草屯鎮長簡賜勝（左2，拿麥克風）鼓勵鎮民出來以歌會友。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮長簡賜勝（左2，拿麥克風）鼓勵鎮民出來以歌會友。（記者陳鳳麗攝）

    2025/08/29 14:41

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣人愛唱歌，很多社區都有歌唱班，台灣獅聯合總會主辦草屯鎮長盃歌唱比賽，邀大家後天週日到草屯演藝中心來聽150位參賽者的歌聲，而此次的各路英雄分兩組比賽，1/3的參賽者可得獎金，鎮長簡賜勝說，唱歌有益身心，鼓勵民眾走出來以歌會友。

    台灣獅聯合總會主辦的該場歌唱比賽，8月31日在草屯鎮演藝中心舉行，比賽分南投縣民組、全國不分組，各有70、80人報名，愛唱歌的人多，才開放報名就秒殺，草屯鎮長簡賜勝今天表示，演藝中心環境舒適、清涼，請喜歡聽歌的鎮民前來為選手加油。

    主辦單位指出，南投縣民組取前五名和優勝10名，合計30人有獎金、獎盃，獎金從5000元到200元不等；全國不分組取前五名頒發獎金和獎盃，獎金從7000元到600元不等，有20人可獲得獎金。全部參賽者中，大約有1/3可拿到獎金。

    8月31日舉行的草屯鎮長盃歌唱比賽、，有150人報名，今天記者會就有多人來演唱，台下也有不少歌友為其加油。（記者陳鳳麗攝）

    8月31日舉行的草屯鎮長盃歌唱比賽、，有150人報名，今天記者會就有多人來演唱，台下也有不少歌友為其加油。（記者陳鳳麗攝）

    熱門推播