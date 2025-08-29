為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南魚你有約美食節 台灣鯛饗宴2.0華麗升級登場

    台南舉辦「台灣鯛．魚你有約」美食節，透過專業大廚料理將在地產台灣鯛美味再升級。（記者王姝琇攝）

    台南舉辦「台灣鯛．魚你有約」美食節，透過專業大廚料理將在地產台灣鯛美味再升級。（記者王姝琇攝）

    2025/08/29 14:35

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市農業局與老爺行旅甘粹餐廳攜手舉辦「台灣鯛．魚你有約」美食節，8月30日到9月28日，推出一系列台灣鯛料理及創新菜品，透過專業大廚料理，將在地產台灣鯛美味再升級，市長黃偉哲親自試吃也讚不絕口！

    台南是台灣鯛主要產地，養殖面積908公頃、產量約2萬2714公噸，去年外銷量達16860公噸，產值上看新台幣17億。黃偉哲表示，本次結合優質水產台灣鯛，透過主廚巧手，讓饕客嚐到營養又美味的台灣鯛料理，可說是強強聯手；先前5至6月試推台灣鯛料理廣受好評，這次擴大規模，從自助餐延伸到桌菜，選擇更多元，可說是老爺行旅台灣鯛料理華麗2.0升級。

    美食節在甘粹餐廳登場，該餐廳擁有「綠色餐飲指南」認證，積極推動生態友善、選用當季在地食材，減輕生態負擔；主廚許德正將台灣鯛與在地特色結合，推出6道台灣鯛料理，包括髮菜鯛魚海鮮羹、油淋酸菜鯛魚、酥炸軟殼蟹鯛魚薯條沙拉、酸白菜鯛魚鍋、龍鬚鯛魚炸蝦捲、肯瓊香料烤鯛魚，其中也融合創新概念，讓饕客品嚐到最新鮮、兼具創意的台灣鯛料理。

    主廚創意採用蝦子搭配台灣鯛。（記者王姝琇攝）

    主廚創意採用蝦子搭配台灣鯛。（記者王姝琇攝）

    台南老爺行旅甘粹餐廳祭出多道台灣鯛創意料理，營養美味。（記者王姝琇攝）

    台南老爺行旅甘粹餐廳祭出多道台灣鯛創意料理，營養美味。（記者王姝琇攝）

    南市府與台南老爺行旅甘粹餐廳攜手舉辦「台灣鯛．魚你有約」美食節。（記者王姝琇攝）

    南市府與台南老爺行旅甘粹餐廳攜手舉辦「台灣鯛．魚你有約」美食節。（記者王姝琇攝）

