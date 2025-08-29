卡哇依！斥資1100萬打造 虎尾圓環3D裸視牆啟用「萌」虎躍上螢幕

虎尾鎮公所與縣府合作，斥資1100萬在虎尾圓環旁打造3D裸視牆，民眾看見一隻「萌虎」在螢幕上嬉戲的樣子大讚「好可愛」。（記者李文德攝）

2025/08/29 14:36

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮公所3年前在虎尾圓環打造「素還真」鋼雕，引起熱烈迴響。今年縣府、公所合力斥資1100萬元在圓環旁打造3D裸視牆，民眾看見一隻「萌虎」在螢幕上嬉戲的樣子大讚「好可愛」。鎮長林嘉弘表示，此座裸視牆是縣內首座，更是代表虎尾已是雲林智慧科技門面。

鎮長林嘉弘表示，該座底座約2公尺高，螢幕高8公尺、寬16公尺，支援裸視3D技術，且螢幕亮度可自動調整，並可支援廣告、動畫、即時訊息、天氣、新聞、交通資訊放映，是雲林縣首座裸視技術應用典範，代表虎尾鎮已是科技及智慧觀光城市。此外裸視牆下的圓環停車場也一併將其軟硬體設備改善。

目前裸視牆播出的影片以公部門的宣傳影片為主，有「萌虎」、虎尾中元文化祭宣導影片、虎尾中元文化祭主題曲MV等影片輪播，民眾日夜間經過時，都會忍不住駐足欣賞，看到「萌虎」在螢幕上活力十足的跳躍、追逐蝴蝶，更會驚呼「好可愛」。

當地民眾表示，能為當地創造觀光新亮點樂觀其成，但晚上螢幕放映時亮度擔憂會造成交通視野問題，更希望日後此裸視牆能夠多多活用，創造更多觀光新亮點。

鎮公所表示，配合周邊民眾作息，裸視牆影片每天上午10點至晚間10點播映，中午12至1點、其餘時間關閉，另當地反映夜間亮度及音量，皆滾動式降低，如亮度僅10%，另也會在附近顯目處的電線桿增設警語標示。針對日後活化部分，也將測試當面裸視牆現場轉播，也正評估是否開放商業使用或委外管理。

虎尾鎮公所與縣府合作，斥資1100萬在虎尾圓環旁打造3D裸視牆。（記者李文德攝）

虎尾鎮公所與縣府合作，斥資1100萬在虎尾圓環旁打造3D裸視牆，但有民眾憂心晚上螢幕放映時亮度會影響視線。（記者李文德攝）

