嘉縣內埔國小迎新生 融合客家美食與閱讀體驗

內埔國小新生品嚐客家美食，瞭解客家文化。（內埔國小提供）

2025/08/29 14:24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕下週即將開學，嘉義縣竹崎鄉內埔國小今天舉辦新生入學迎新活動，讓新生過聰勤門，體驗家庭讀書會，並以客家美食為核心，讓家長與新生學習閱讀、認識客家美食文化，新生紀宣安、劉羽婕及林芷瑗開心「活動很棒、客家美食真好吃，故事繪本很好看」。

內埔國小今天以「內有喜閱美食，埔出希望情」為主題舉辦迎新，教導主任張日齊結合客家文化體驗計畫，準備8道客家美食讓新生及家長開心品嚐，校長吳沛珊及家長會長夫人王心茹帶領新生認識校園環境、穿越聰勤門，進入靜思閱讀書軒，以生動活潑的繪本故事，帶領親師生互動破冰、用閱讀打開校園生活探索之旅，縣議員詹黃素蓮也到場關心孩子。

吳沛珊說，今年有20位新生，活動以「家庭讀書會」為主軸，帶領親子融入共讀氛圍，品嘗客家美食米苔目等，迎接新的學習旅程；學校著重培養多元能力，教導孩子調適心理情緒，並推動身教式閱讀，將在幼兒園推動每日晨讀20分鐘，為兒童閱讀素養扎根。

學校讓親子進行家庭讀書會。（內埔國小提供）

新生走過聰勤門。（內埔國小提供）

