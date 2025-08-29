為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉縣內埔國小迎新生 融合客家美食與閱讀體驗

    內埔國小新生品嚐客家美食，瞭解客家文化。（內埔國小提供）

    內埔國小新生品嚐客家美食，瞭解客家文化。（內埔國小提供）

    2025/08/29 14:24

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕下週即將開學，嘉義縣竹崎鄉內埔國小今天舉辦新生入學迎新活動，讓新生過聰勤門，體驗家庭讀書會，並以客家美食為核心，讓家長與新生學習閱讀、認識客家美食文化，新生紀宣安、劉羽婕及林芷瑗開心「活動很棒、客家美食真好吃，故事繪本很好看」。

    內埔國小今天以「內有喜閱美食，埔出希望情」為主題舉辦迎新，教導主任張日齊結合客家文化體驗計畫，準備8道客家美食讓新生及家長開心品嚐，校長吳沛珊及家長會長夫人王心茹帶領新生認識校園環境、穿越聰勤門，進入靜思閱讀書軒，以生動活潑的繪本故事，帶領親師生互動破冰、用閱讀打開校園生活探索之旅，縣議員詹黃素蓮也到場關心孩子。

    吳沛珊說，今年有20位新生，活動以「家庭讀書會」為主軸，帶領親子融入共讀氛圍，品嘗客家美食米苔目等，迎接新的學習旅程；學校著重培養多元能力，教導孩子調適心理情緒，並推動身教式閱讀，將在幼兒園推動每日晨讀20分鐘，為兒童閱讀素養扎根。

    學校讓親子進行家庭讀書會。（內埔國小提供）

    學校讓親子進行家庭讀書會。（內埔國小提供）

    新生走過聰勤門。（內埔國小提供）

    新生走過聰勤門。（內埔國小提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播