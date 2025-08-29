台南早產兒母發文感謝：會陪「小平安」重新一步一步長大

周姓母親於社群平台發文表示，由於呼吸器無法順利移除，決定轉院林口長庚，「即便走到最後一步，我們都會陪著小平安重新一步一步長大」，並感謝所有在平面道路及國道友善讓路、幫助及分享讓文章串連起來的朋友。（圖擷自周姓母親Threads）

2025/08/29 17:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台南一名早產兒昨日上午跨縣市順利轉院林口長庚紀念醫院，早產兒的周姓母親透過社群平台發文表示，由於呼吸器無法順利移除，決定轉院林口長庚，「即便走到最後一步，我們都會陪著小平安重新一步一步長大」，並感謝所有在平面道路及國道友善讓路、幫助及分享讓文章串連起來的朋友。

周姓母親昨晚7時25分於Threads發文表示，謝謝所有幫助及分享讓文章串連起來的朋友，所有在平面道路及國道友善讓路的朋友，所有私訊及電話主動提供幫助的朋友，所有關心小平安的朋友，最後謝謝國道警察從南到北開路、中央消防署緊急救護科從南下到新竹匯合護送到醫院、歐小明救護車、所有照顧小平安的醫護人員。

周姓母親指出，這一趟路程原定3小時，但在車潮壅塞的狀況下，我們2個半小時左右就抵達了，一路上「小平安」有點躁動，鎮定劑打2次、抽痰1次，但好在有各位善的力量，最後非常順利抵達林口長庚，安頓好後小平安也很安然的在新環境熟睡中，懸著的一顆心終於可以放下。「真的非常謝謝大家的祝福，希望小平安這是最後一次坐救護車，下次坐車就是跟著爸爸媽媽回家了！這次出發前為小平安抽的籤，也謝謝媽祖娘娘給小平安的啟示。」

周姓母親說明，「小平安」在3月出生，期間經歷開放性動脈導管手術，在大林慈濟細心的照護下成長茁壯，但本應該跟著成長慢慢撤除的呼吸器卻一直無法順利移除，和醫生討論綜合評估下，7月轉院台南成大。

在台南成大期間，內視鏡檢查疑似左邊聲帶麻痺，呼吸器一樣無法順利移除，最終決定再次轉院林口長庚。

周姓母親提及，林口長庚醫生非常細心，安置好小朋友後便來跟她們詳細面談小平安可能會經歷的問題，最糟糕可能會做氣切手術，不過沒關係，即便走到最後一步，「我們都會陪著小平安重新一步一步長大，畢竟我們在決定轉院長庚時已經做好所有的心理準備。」

周姓母親最後說，「小朋友氣切並非不可逆性，只要好好的照護是能夠提早移除氣切管。願世上的孩子都能平安的誕生。小名小平安，因為爸爸說這一次可以平安健康長大就好。」

許多網友看到PO文後相繼留言，有人說「善的循環，生生不息，最美的風景是人」、「看到影片中警車前的車輛ㄧ台台切出去，感動的流眼淚，謝謝所有讓道的人，祝福小平安一切平安」、「現在醫學很發達，小平安一定會平平安安長大的」、「相信小平安一定會健康長大的，有大家的祝福，相信他都有看到」。

周姓母親於Threads發文表示，謝謝所有關心小平安的朋友。（圖擷自周姓母親Threads）

