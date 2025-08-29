為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南早產兒母發文感謝：會陪「小平安」重新一步一步長大

    周姓母親於社群平台發文表示，由於呼吸器無法順利移除，決定轉院林口長庚，「即便走到最後一步，我們都會陪著小平安重新一步一步長大」，並感謝所有在平面道路及國道友善讓路、幫助及分享讓文章串連起來的朋友。（圖擷自周姓母親Threads）

    周姓母親於社群平台發文表示，由於呼吸器無法順利移除，決定轉院林口長庚，「即便走到最後一步，我們都會陪著小平安重新一步一步長大」，並感謝所有在平面道路及國道友善讓路、幫助及分享讓文章串連起來的朋友。（圖擷自周姓母親Threads）

    2025/08/29 17:04

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台南一名早產兒昨日上午跨縣市順利轉院林口長庚紀念醫院，早產兒的周姓母親透過社群平台發文表示，由於呼吸器無法順利移除，決定轉院林口長庚，「即便走到最後一步，我們都會陪著小平安重新一步一步長大」，並感謝所有在平面道路及國道友善讓路、幫助及分享讓文章串連起來的朋友。

    周姓母親昨晚7時25分於Threads發文表示，謝謝所有幫助及分享讓文章串連起來的朋友，所有在平面道路及國道友善讓路的朋友，所有私訊及電話主動提供幫助的朋友，所有關心小平安的朋友，最後謝謝國道警察從南到北開路、中央消防署緊急救護科從南下到新竹匯合護送到醫院、歐小明救護車、所有照顧小平安的醫護人員。

    周姓母親指出，這一趟路程原定3小時，但在車潮壅塞的狀況下，我們2個半小時左右就抵達了，一路上「小平安」有點躁動，鎮定劑打2次、抽痰1次，但好在有各位善的力量，最後非常順利抵達林口長庚，安頓好後小平安也很安然的在新環境熟睡中，懸著的一顆心終於可以放下。「真的非常謝謝大家的祝福，希望小平安這是最後一次坐救護車，下次坐車就是跟著爸爸媽媽回家了！這次出發前為小平安抽的籤，也謝謝媽祖娘娘給小平安的啟示。」

    周姓母親說明，「小平安」在3月出生，期間經歷開放性動脈導管手術，在大林慈濟細心的照護下成長茁壯，但本應該跟著成長慢慢撤除的呼吸器卻一直無法順利移除，和醫生討論綜合評估下，7月轉院台南成大。

    在台南成大期間，內視鏡檢查疑似左邊聲帶麻痺，呼吸器一樣無法順利移除，最終決定再次轉院林口長庚。

    周姓母親提及，林口長庚醫生非常細心，安置好小朋友後便來跟她們詳細面談小平安可能會經歷的問題，最糟糕可能會做氣切手術，不過沒關係，即便走到最後一步，「我們都會陪著小平安重新一步一步長大，畢竟我們在決定轉院長庚時已經做好所有的心理準備。」

    周姓母親最後說，「小朋友氣切並非不可逆性，只要好好的照護是能夠提早移除氣切管。願世上的孩子都能平安的誕生。小名小平安，因為爸爸說這一次可以平安健康長大就好。」

    許多網友看到PO文後相繼留言，有人說「善的循環，生生不息，最美的風景是人」、「看到影片中警車前的車輛ㄧ台台切出去，感動的流眼淚，謝謝所有讓道的人，祝福小平安一切平安」、「現在醫學很發達，小平安一定會平平安安長大的」、「相信小平安一定會健康長大的，有大家的祝福，相信他都有看到」。

    周姓母親於Threads發文表示，謝謝所有關心小平安的朋友。（圖擷自周姓母親Threads）

    周姓母親於Threads發文表示，謝謝所有關心小平安的朋友。（圖擷自周姓母親Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播