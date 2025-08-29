衰捲「媽媽餵」配方奶風波！美強生反擊：不排除提告

媽媽餵28日發聲明道歉並點名亞培、美強生的奶粉是高糖奶粉，再引爭議。（圖翻攝自Mamaway臉書）

2025/08/29 14:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕母嬰品牌「媽媽餵」Mamaway日前在社群PO文稱寶寶喝配方奶就像成人天天喝珍奶，引發家長焦慮與醫界撻伐，隨後發布道歉聲明又拉「美強生」、「亞培」品牌下水，被網友譏諷「提油救火」。對此，美強生今日發布聲明稱：「不排除依法提起民、刑事訴訟，並保留追究法律責任之權利。」

媽媽餵近日上傳影片宣稱，市售嬰兒奶粉一瓶超過一半以上都是糖，引發家長恐慌後，媽媽餵道歉表示，短影音中提到的「奶粉」及「配方奶」都是指一歲以上成長奶粉，不是一歲以下的嬰兒奶粉；但聲明又提到，亞培（Abbott）及美強生（Mead Johnson）官網公開資訊顯示，100克有40到50克都是糖，讓網友傻眼直呼「提油救火」，還有網友指被提到的兩品牌法務已經準備出動。

對此，美強生今稍早在官網發出聲明，不排除提告。

美強生聲明全文如下： 美強生始終堅持母乳為嬰兒最佳營養來源，嬰兒配方是作為母乳不足或無法哺餵時替代且安全的營養提供選擇。 我們所有嬰幼兒配方產品均符合衛生福利部食品藥物管理署的相關規定。 配方中的碳水化合物為嬰幼兒必需的營養成分，是身體組織和細胞能量的主要來源，與其他營養素共同支持寶寶身體的發育與成長。我們堅守品質與安全承諾，確保產品能滿足安全標準與嬰幼兒的營養需求。 對於近期相關不實報導，美強生不排除依法提起民、刑事訴訟，並保留追究法律責任之權利。

美強生官網今發出聲明反擊。（取自美強生官網）

媽媽餵聲明提到，亞培（Abbott）及美強生（Mead Johnson）官網公開資訊顯示，100克有40到50克都是糖。（取自媽媽餵粉專）

