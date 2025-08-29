為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南特有「做16歲」 青年學子展示狀元及第騎馬遶境

    今日有73位青年學子參加關帝殿做16歲成年禮活動。（台南市政府提供）

    今日有73位青年學子參加關帝殿做16歲成年禮活動。（台南市政府提供）

    2025/08/29 14:20

    〔記者王姝琇／台南報導〕今天是七夕情人節，也是台南傳統「做16歲」的日子。東區關帝殿、中西區開隆宮今日舉辦做16歲成年禮儀式，青年學子換穿狀元服、走過平安橋，騎上馬背穿梭在府城街巷，市長黃偉哲等人出席見證、獻上祝賀。

    許多16歲學子今天由家人陪同前往廟宇拜七娘媽，黃偉哲也到場獻上祝福，期勉學子從今起承擔家庭及自我責任。學子們穿著傳統服飾或狀元服走過平安橋、鑽過七娘媽亭象徵「轉大人」，也代表著「懂得感恩、勇敢承擔、迎向未來」的意義。

    黃偉哲說，農曆7月7日是台南特有獨特傳統習俗「做16歲」成年禮，祈福七娘媽庇佑青少年，此傳統儀式蘊含歷史文化傳承，也包含父母期望子女成龍成鳳；期待青少年透過成年禮儀式，要為家庭及自己肩負起更大責任。

    特別的是，開隆宮依例舉行「狀元騎馬遶境」，學子們穿上狀元服騎馬穿梭街巷。民政局長姜淋煌說，這項活動不僅展現傳統科舉登第的意象，也把「做16歲」的喜氣分享給所有人，不僅是宗教文化的展演，更是府城珍貴的歷史傳承，讓年輕世代能親身體驗，進一步連結地方文化與生活。

    學子們祭拜七娘媽、鑽過七娘媽亭，象徵完成成人禮。（台南市政府提供）

    學子們祭拜七娘媽、鑽過七娘媽亭，象徵完成成人禮。（台南市政府提供）

    開隆宮為做16歲學子舉行「狀元騎馬遶境」。（民眾提供）

    開隆宮為做16歲學子舉行「狀元騎馬遶境」。（民眾提供）

    開隆宮為做16歲學子舉行「狀元騎馬遶境」，市長黃偉哲等人出席見證、獻上祝賀。（台南市政府提供）

    開隆宮為做16歲學子舉行「狀元騎馬遶境」，市長黃偉哲等人出席見證、獻上祝賀。（台南市政府提供）

