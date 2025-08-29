嘉市建國二村、復興新村市地重劃完工 王偉忠：這是塊寶地

嘉義市建國二村、復興新村市地重劃工程完工。（記者王善嬿攝）

2025/08/29 14:18

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府工務處辦理「建國二村、復興新村市地重劃工程」，歷時2年9個月完成道路、排水、污水、滯洪池與景觀植栽工程，今上午舉行竣工典禮，年底前進行配地作業，待最大地主國防部、國有財產署加速土地標售、招商引資開發。知名製作人王偉忠今出席典禮說，他從小在嘉義市眷村長大，給予他許多創作靈感，這是塊寶地、是很多故事的地方，期待開發後，將眷村故事的溫暖能延續下去。

黃敏惠表示，建國二村與復興新村早期分屬空軍、陸軍眷村，不僅有文化，鄰近學校、醫院宛如台北信義區，2005年眷村搬遷到經國新城，國防部為活動曾自辦都市更新，因大環境因素未能成功；市府考量東區發展需要，由市府主導以市地重劃方式開發，住宅區變更為商業區，取得公園、停車場、廣場用地及道路用地等25.14%公共設施用地，2021年12月經內政部核定，2022年11月市地重劃工程開工，開發總面積約8.8370公頃，總經費4.23億元。

「走了20年，終於走到這一步。」黃敏惠說，市府克服許多困難，2020年決定以市地重劃方式進行土地開發，現在基礎設施完善，預計年底前進行土地分配作業，其中保留舊眷村建物部分，市文化局推動「眷村生活文化館」已完成細部設計，將辦理招標程序，期望大地主國防部與國有財產署加速開發，市府提供開發廠商容積獎勵，嘉市都準備好了，希望國防部、國產署將土地釋出標售，引入商場、國際級觀光飯店進駐，讓這片充滿歷史記憶的土地，成為城市更新與再造典範。

王偉忠就是在地眷村子弟，今出席竣工典禮稱這是塊寶地，期許開發後傳承眷村故事。（記者王善嬿攝）

嘉義市建國二村復興新村市地重劃工程今舉行竣工典禮。（記者王善嬿攝）

