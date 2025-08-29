為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    杉林溪「波波草」轉紅！ 6000棵絨球展夢幻漸層地景

    南投杉林溪園區首度推出「波波草」植栽，園內種植6000棵波波草轉色愈發明顯，呈現夢幻漸層地景。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪園區首度推出「波波草」植栽，園內種植6000棵波波草轉色愈發明顯，呈現夢幻漸層地景。（杉林溪園區提供）

    2025/08/29 14:13

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投杉林溪園區今年首度推出可愛的「波波草」植栽，園內目前種植6000棵猶如絨球的波波草，轉色愈加明顯，從莖到葉可見由綠轉紅，展現夢幻漸層地景，壯觀場面讓人印象深刻。

    杉林溪園區表示，去年首度引進波波草試種，生長情況不錯，今年便擴大種植6000株，目前展出的波波草都已開始轉色，9月起紅綠交錯的波波草將展現漸層地景，之後轉為紅色後，預計會持續至11月初。

    園區也說，波波草是藜科地膚屬植物，因細短絨毛外型又名「掃帚草」，秋天轉為紅色時，常將整片山林染上一抹紅暈，園內的波波草株形修長，經常隨風搖曳，由於目前山區早晚天氣漸涼，波波草也逐步轉紅，不過中午氣溫仍在24、25度，仍是涼爽舒適，尤其今年波波草展區還與即將轉色的水杉林相互輝映，可望在秋天展現美麗景致。

    南投杉林溪園區首度推出「波波草」植栽，目前轉色愈發明顯，之後轉為紅色後，可望持續至11月初。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪園區首度推出「波波草」植栽，目前轉色愈發明顯，之後轉為紅色後，可望持續至11月初。（杉林溪園區提供）

