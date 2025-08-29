為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    心驚驚！北市懷愛館民眾跟骨灰罈一起搭電梯 殯葬處：規劃優先電梯

    台北市二殯（懷愛館）。（資料照）

    台北市二殯（懷愛館）。（資料照）

    2025/08/29 14:27

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市二殯（懷愛館）啟用以來，提供市民相關殯葬服務。不過有民眾指出，相關動線有精進空間，有民眾前往懷愛館致哀，搭乘電梯時卻與手捧骨灰罈家屬共乘，感到不舒適。殯葬處表示，9月起規劃持牌位、骨灰罈者優先電梯，由志工、保全協助引導，避免與其他民眾共乘。

    台北市議員陳重文接獲民眾陳情，民眾搭乘電梯時被骨灰罈緊貼，感到相當不適；他指出，目前規劃使家屬護送先人時缺乏應有的莊嚴與隱私，也讓一般民眾因突如其來場景感到不安，規劃有待改善，希望盤點現有動線及電梯配置，研議專用電梯或專屬動線，短期至少應於重點時段安排專人引導分流。

    殯葬處表示，9月1日起，懷愛館景仰樓及景行樓將各規劃一部電梯，供「捧持牌位或骨灰罐者」民眾優先搭乘，由志工及保全人員協助引導。

    殯葬處補充，依一般流程，往生者完成火化與撿骨後，家屬通常會直接搭乘專車晉塔或完成環保葬儀，實際上再搭乘懷愛館電梯的情況並不常見。考量仍有部分民眾反映，於是規劃優先電梯與人力引導機制，以減少民俗忌諱並提升服務品質，後續將請台北市及新北市葬儀商業同業公會協助向會員宣導並配合辦理。

    懷愛館9月起將有持牌位、骨灰罈民眾優先電梯。（殯葬處提供）

    懷愛館9月起將有持牌位、骨灰罈民眾優先電梯。（殯葬處提供）

