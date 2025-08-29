為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    提升自主防洪韌性 台南防水閘門補助申請延至年底

    台南市推動防水閘門補助計畫，以提升住家自主防洪韌性。（南市水利局提供）

    2025/08/29 13:51

    〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風以及接連豪雨造成台南部分嚴重積淹水，市府為協助更多有需求的民眾，針對防水閘門補助計畫做出調整因應，申請期限延長至12月31日。

    台南市政府積極推動治水防洪工程，整體淹水面積已大幅減少且退水時間加快，然為提升民眾對積淹水進入住家之防範能力，推動防水閘門補助計畫，期盼透過非工程措施，以降低市民眾財產之損失，提升住家自主防洪韌性。

    水利局表示，本次補充公告重點補助對象為2024年7月後有淹水紀錄超過20公分，且有居住事實的合法建築物之住家，均得申請補助，即日起至12月31日受理申請，補助經費額滿為止，每案最多可申請2處，設置材質仍應為鋁合金或不鏽鋼，每處依實際設置出入口寬度及設置高度計算。

    申請人須備妥申請書、施工前照片、估價單及其他規定之證明文件，就近向所在地區公所提出申請，並於區公所審查合格核准後通知施作，完成後檢附施工後照片、政府立案合法廠商之收據或發票（正本）、保固證明書（加註防水閘門材質）等相關文件，經區公所查驗合格即可獲得補助。

