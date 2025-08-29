桃市未列管寺廟發生火災比例高 消防局：加強宣導與輔導

張姓男子涉嫌在土地公廟縱火。（資料照，記者余瑞仁翻攝）

2025/08/29 13:37

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市2022年到2024年間，分別有6座、2座、7座寺廟發生火災，桃園市審計處指出，發生火災而未達市府消防局列管標準的的寺廟，分佔5座、2座、6座，恐成防災缺口；消防局說明，針對發生火警的寺廟，都已加強宣導與輔導。

審計處指出，發生火災而總樓板面積未達消防局列管標準500平方公尺的寺廟，2022年到2024年間，分別占各該年度發生火災寺廟的83.33％、100％、85.71％，都超過8成；為免火災發生，導致歷史悠久的古蹟廟宇等受災，消防局應研議協同民政局辦理轄內寺廟消防安全聯合稽查與輔導，以降低火災造成文化資產損失的風險。

去年11月間，張姓男子1個夜晚連續在桃園區3處土地公廟縱火，已被桃園地檢署因公共危險罪案件提起公訴，消防局表示，2022年到2024年間發生的寺廟火警，包括張男縱火部分在內，原因以電氣因素、縱火、燈燭不慎為主；至於未達列管標準而仍發生火警的寺廟，已加強輔導寺廟安裝住宅用火災警報器、配置滅火器等，並透過講習課程、宣導資料，協助寺廟提升消防意識。

消防局說明，已與民政局建立合作機制，消防局每年取得未立案寺廟清冊後，以「大型寺廟依法檢查、未列管廟宇加強輔導」雙軌策略推動寺廟消防安全管理，除派員輔導、抽檢外，也會研議推動聯合查核等作業，以守護宗教文化資產與民眾安全。

