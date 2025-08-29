為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹市竹蓮寺七夕成年禮 高中生體驗輭轎腳、脫絭轉大人傳統儀式

    新竹市百年名剎竹蓮寺舉辦七夕成年禮，數百名高中生體驗輭轎腳及脫絭和飲成年酒等做十六的轉大人傳統儀式，其中光復高中幾乎是組隊來參加，還可留下班級體驗照片。（記者洪美秀攝）

    新竹市百年名剎竹蓮寺舉辦七夕成年禮，數百名高中生體驗輭轎腳及脫絭和飲成年酒等做十六的轉大人傳統儀式，其中光復高中幾乎是組隊來參加，還可留下班級體驗照片。（記者洪美秀攝）

    2025/08/29 12:54

    〔記者洪美秀／新竹報導〕今天是農曆七夕七娘媽誕辰之日，新竹市百年名剎竹蓮寺循古禮舉辦七夕「做十六」成年禮活動，吸引數百名高中生體驗傳統轉大人儀式，透過「輭轎腳」、「脫絭」、｢飲成年酒｣等儀式，象徵長大成人，要為自己的行為負責等，竹蓮寺更送上觀音媽保佑的乖乖及護身符，保佑學子平安健康長大。

    新竹市代理市長邱臣遠與竹蓮寺主委許修睿今天也主持七夕成年禮儀式，期透過七夕成年禮讓年輕世代體驗古禮精神，了解成年後肩負的責任與使命，期勉青年勇敢追尋夢想，成為承擔責任、勇於付出的新世代。其中光復高中也帶著數百名學生參與成年禮活動，更有爸媽帶著孩子來參與做十六的傳統儀式。

    許修睿說，成年禮保留傳統「做十六」的環節，「脫絭」象徵脫離七娘媽的庇佑、「輭轎腳」寓意拜謝七娘媽過去16年的照護，而「飲成年酒」代表身份轉變，負起承擔未來的責任。成年禮不只是儀式，更是一種文化教育，透過宗教信仰與家庭參與的結合，期讓青年在七娘媽庇佑下，體悟孝道、責任與自立精神。

    此外，今天也是七夕情人節，竹蓮寺今晚7點也在廣場舉辦浪漫星空演唱會，邀請玖壹壹、怕胖團、楊淨宇、Hot Star等歌手上台演出，邀市民共度七夕浪漫之夜。竹蓮文化基金會也提到，七夕情人節又稱「七巧節」，今年也規劃「七夕手作體驗課程」，有圓仔花刺繡相框、雞冠花鉤針編織、福符剪紙藝術和七娘媽亭糊紙等手作課程，並有星願祈福燈DIY及星願大聲公等體驗活動。

    新竹市百年名剎竹蓮寺舉辦七夕成年禮，最後還可獲觀音媽保佑的乖乖和護身符。（記者洪美秀攝）

    新竹市百年名剎竹蓮寺舉辦七夕成年禮，最後還可獲觀音媽保佑的乖乖和護身符。（記者洪美秀攝）

    新竹市百年名剎竹蓮寺舉辦七夕成年禮，體驗輭轎腳及脫絭和飲成年酒等做十六的轉大人傳統儀式。（記者洪美秀攝）

    新竹市百年名剎竹蓮寺舉辦七夕成年禮，體驗輭轎腳及脫絭和飲成年酒等做十六的轉大人傳統儀式。（記者洪美秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播