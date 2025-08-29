婦女再就業計畫助陣 29歲2寶媽重返職場

2寶媽小筠在「婦女再就業計畫」協助下，順利重返職場。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕家住台南玉井的29歲小筠（化名）是2寶媽，婚後為了照顧2名子女，辭去工作，中斷職涯長達將近6年的時間，兒女陸續就讀幼兒園後，萌生重新就業的念頭，卻因山區工作機會有限，又要兼顧家庭作息，求職過程屢屢碰壁，最後在勞動部雲嘉南分署永康就業中心的「婦女再就業計畫」協助下，終於找到工作，重拾自信。

永康就業中心玉井台就服員賴美均表示，小筠畢業於東方設計學院，婚前曾任觀光工廠導覽解說員，也曾於工業區擔任包裝作業員，但山區工作機會不多，大多為農務工作，她多次到就業服務台尋求協助，不過由於需接送小孩及時間限制，媒合未果，經透過「婦女再就業計畫」，終於順利進入社團法人台灣共融協會擔任行政企劃，公司除提供彈性工時外，還貼心允許她週六上班時可攜帶孩子至單位，使其能安心工作，減輕經濟壓力還能兼顧家庭。

永康就業中心主任李奇玫表示，「婦女再就業計畫」專為照顧家庭失業逾180日的婦女設計，最高提供3萬元就業獎勵；雇主若配合提供彈性工時，可申請每月3000元、最長12個月的工時調整補助，並搭配僱用獎助津貼，以強化雇主支持意願，提升婦女重返職場的機會。

李奇玫說，許多婦女因家庭責任而暫離職場，但她們依然擁有豐富的能力與專長，值得被看見與支持，鼓勵想要重返職場的婦女，勇敢踏出第一步，運用就業中心資源找到適合的工作，重新展現自我價值。

