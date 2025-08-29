為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    行動支付APP繳高雄停車費抽好禮 94位幸運車主出爐

    行動支付APP繳高雄停車費抽好禮，交通局公布94位幸運車主名單。（記者黃良傑攝）

    行動支付APP繳高雄停車費抽好禮，交通局公布94位幸運車主名單。（記者黃良傑攝）

    2025/08/29 12:32

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市府交通局為推廣行動支付APP繳納路邊停車費，推出限時優惠與抽獎活動，並與LINE Pay、街口支付、Pi拍錢包、車麻吉等12家行動支付APP繳費合作，每繳一筆停車費，即可獲得一次抽獎機會，讓繳費更划算、更有趣。

    交通局於今天七夕情人節公布中獎名單，共有94位幸運中獎者，抽獎活動共吸引約230萬筆停車單取得資格，得獎名單同步公布於交通局官網、公有停車場服務資訊網及「轉動高雄青春夢」Facebook粉絲專頁，方便民眾查詢。

    交通局指出，高市持續擴建智慧停車格，今年已於駁二藝術特區、漢神百貨、後驛商圈周邊、九如一路及九如二路、義華路、陽明路、大昌二路等路段再新增1270格智慧停車格，目前高市共有6365格智慧停車格，每年節省的開單單據達928萬張，換算減少CO2排放11.7噸。

    參與活動合作的12家行動支付APP，包括LINE Pay（一卡通MONEY）、歐付寶、街口支付、Pi拍錢包、車麻吉、遠傳心生活、停車大聲公、橘子支付、Easy Wallet悠遊付、全支付、uTagGo及icash Pay等；活動獎項豐富，包括：iRobot掃地機器人、伊萊克斯空氣清淨機、Tefal營養調理機、Panasonic智能烤箱、國蘭花園Villa會館住宿券、高雄花季度假飯店湯屋券、饗食天堂餐券、全聯禮券、秀泰影城電影票，以及TPASS高雄市區399通勤月票等好禮。

    交通局統計在活動推動下，已將近3成民眾使用行動支付繳費，顯示使用的便利性與優惠吸引力深受車主肯定。

    行動支付APP繳高雄停車費抽好禮，交通局公布94位幸運車主名單。（高雄市府提供）

    行動支付APP繳高雄停車費抽好禮，交通局公布94位幸運車主名單。（高雄市府提供）

