超思被檢方認定詐領6千萬 陳駿季：待判決出爐再依規定處理

農業部長陳駿季表示，未來若農業產品遇到短缺，不會再由政府主導進口，將會透過調降賦稅方式，由貿易商自行進口。（記者楊媛婷攝）

2025/08/29 12:37

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部2023年因應雞蛋短缺推進口專案，由畜產會委託超思在內的多家進口商協助，隨蛋價平穩，進口最多蛋、報價最便宜的超思遭北檢認定以虛增蛋價與成本方式，詐領畜產會6千萬元起訴，農業部長陳駿季今（29日）表示，須待完整法律判決出爐，再依規定處理，至於未來若再遇農業產品短缺，也不再由政府主導輸入。

2023年受到全球禽流感疫情等影響，雞蛋短缺、黑市猖獗，為平穩價格，農業部啟動進口專案，其中受委託進口雞蛋的貿易商有超思公司，蛋價恢復平穩後，農業部前部長陳吉仲、時任次長陳駿季、前畜牧司司長張經緯等被控圖利超思，經北檢調查相關人員無圖利行為，且金流並無異常收入，未有瀆職、圖利情形，予以簽結。

北檢認為超思在2022年、2023年用亮采公司名義及成立新公司「超思」進口日本、巴西雞蛋到台灣，以虛增雞蛋價格與運輸成本方式，共向畜產會詐領6085萬餘元，依涉犯詐欺取財、偽造文書等罪將超思公司相關人吳姓母女起訴，並向法院建請判刑2年，畜產會吳姓專員被認定虛偽驗收、協助超思詐領部分款項等起訴。

為該起案件辯護的律師李柏寬則指出，超思是報價最低的進口商，在當時全球都短缺雞蛋時，超思賣給畜產會的雞蛋含包裝、海運、洗選等1顆平均僅5.3元，也指出畜產會吳姓專員的驗收方式並無不妥。

陳駿季今出席農金獎頒獎典禮，被問及吳女被北檢認定涉詐領畜產會的款項是否追回，表示尊重司法調查，目前整起案件僅是北檢起訴，未到法院最終判決，會等完整判決結果出來後，再依規定處理。

陳駿季指出，北檢偵查結果是還農業部遲來的公道，當時因應雞蛋短缺、蛋價急速上漲，同仁才努力協助自國外進口雞蛋，解決蛋荒問題卻又遭到外界許多批評，當然讓很多人很灰心，農業部仍會持續往前走。

陳駿季說，未來若遇到農業物資需要產銷調節時，農業部會以該案為戒，未來不會再主動自國外進口，會透過減免賦稅的方式，鼓勵貿易商自行從國外進口，也在2023年時就要求畜產會精進採購與驗收流程。

超思被質疑沒有登記且在無合約下就接受畜產會委託進口雞蛋，陳駿季表示，畜產會本身是法人組織，若有使用政府補助的採購，就會受到「政府採購法」規定，若動用自有資金，可用內部規定，但畜產會也是依「畜牧法」成立，已要求畜產會未來採購不論使用自有資金或政府資金，都要比照「政府採購法」規定進行。

