教育部推廣閱讀贈圖書 39萬名國中小新生受惠

為推廣閱讀，教育部贈新書給國中小新鮮人，約39萬名學生受惠。（記者楊綿傑攝）

2025/08/29 12:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕持續鼓勵閱讀風氣！教育部連續17年辦理國中小新生閱讀推廣計畫，新（114）學年度投入6000萬元經費，贈送小一新生及國一新生人手一本適齡圖書，全國約有39萬名國中小新生受惠。國教署表示，贈書開學前已送抵學校，校方可利用贈書配合校內活動規劃閱讀推廣，如認識圖書館、擬真書店等活動，以發揮圖書最大效益，啟發學生閱讀興趣，同時也盼家長以身教帶領孩子進行閱讀。

教育部國教署推動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，今年以「閱讀+1」為主題，「+1」象徵累積與成長，從第一本書開始，鼓勵學生每天多讀一點，一點點累積，讓閱讀融入日常生活，讓閱讀成為生活習慣。「+1」代表認同及參與，邀請國中小新生及家長一同加入閱讀行列，透過陪伴讓閱讀成為親子互動的契機，透過分享讓閱讀不孤單。

而國教署長期與中央大學合作，推動「身教式持續安靜閱讀」（MSSR），MSSR的M是「身教」的意思，即師長以身作則，帶領學生進行閱讀，透過持續性固定頻率實施閱讀活動，養成學生閱讀習慣。國教署呼籲，除在校內由學校師長帶領外，家長在家中也是孩子最好的榜樣，看到家長喜愛閱讀，孩子自然也會喜愛閱讀，期待家長們能藉由贈書，進行家庭身教式持續安靜閱讀。

花蓮縣稻香國小參與家庭MSSR的家長表示，全家一起閱讀的感覺真好，還能讓小朋友養成主動閱讀習慣；嘉義市嘉北國小藉由親子商討訂定家庭MSSR合約書，全家放下3C、一起MSSR；苗栗縣六合國小則邀請家長入班陪讀，招募「愛閱家庭」在家建立書香環境，同時以群組分享家庭MSSR實施照片，影響校內更多家庭參與家庭身教式持續安靜閱讀。

