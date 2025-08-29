為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新竹購物節10/1開跑 為期近3個月邀舊城商圈參加

    新竹市第二屆購物節從10月1日開跑，為期近3個月，將邀舊城商圈及傳統店家參與。（新竹市府提供）

    新竹市第二屆購物節從10月1日開跑，為期近3個月，將邀舊城商圈及傳統店家參與。（新竹市府提供）

    2025/08/29 13:32

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府舉辦的第二屆購物節，將從10月1日起到12月25日，為期近3個月，推出週週抽獎等活動，由於去年首屆辦理時鎖定大型百貨業者及週年慶挨批不重視舊城商圈及傳統店家，市府今年邀集各商圈及傳統店家參與，並舉辦特約招商說明會，鼓勵商家參與購物節促銷活動，刺激消費並振興經濟。

    市府指出，去年舉辦首屆新竹市購物節，創造超過新台幣54億元的消費額，登錄發票逾300萬張，吸引不少外地旅客來消費，更帶動在地商家買氣。但去年新竹購物節舉辦期間也挨批市府只結合大型百貨公司週年慶等做促銷活動，包括舊城區商圈及傳統店家並未享受到購物節消費紅利，未真正刺激新竹在地消費與經濟，多數商家也建議市府能擴大購物節的特約範圍及方式，振興在地傳統店家商機。

    產發處說明，此次特約店家招商說明會，包括介紹購物節的活動招商規劃，會採多元活動進行串聯，並針對特約店家的優質推廣方案，進行整合性的宣傳，期吸引更多品牌店家加入，報名網址：https://forms.gle/uZfQWTQPnvaTZiXh8）。且今年購物節從10月1日起到12月25日，將有週週抽月月抽、滿額即贈禮等活動，民眾只要在活動期間自指定通路及商家購物消費，憑消費新台幣200元以上的發票或收據，到活動網站登錄，就有機會抽到汽車、機車，現金、機票等獎項。

