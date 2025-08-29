2025桃園珍珠海岸國際音樂節 今晚七夕竹圍漁港浪漫開幕

「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」今天登場。（桃園市政府提供）

2025/08/29 12:12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕為期3天的「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」，今天晚間在桃園市大園區竹圍漁港登場，首日規劃越南創作歌手MINH與藝人Matzka、宇宙人、動力火車等接力演出，還有LALAI原民音樂人才PK大賽等，要陪民眾度過浪漫的七夕情人節，精彩可期。

音樂節規劃珍珠國際主舞台與築夢世界、海岸熱血副舞台，其中主舞台3天活動分為「浪漫珍珠樂」、「星動潮派對」、「聲浪狂想曲」主題，邀來國內、外人氣樂團與歌手開唱；築夢世界副舞台規劃LALAI原民音樂人才PK大賽、鐵玫瑰熱音賞，海岸熱血副舞台則於明起有桃園盃三對三、職籃球星表演賽等。

桃園市政府觀光旅遊局建議，民眾應多利用大眾運輸工具包括桃園客運5016、5022A、5022直達竹圍站後步行入場，或搭高鐵轉乘桃園國際機場捷運到A11坑口站再搭綠線接駁車前往會場；活動期間每日下午1點到晚間11點，周邊道路將實施交通管制，自行開車的民眾可由市道108線或台4線進入A11產專區停車場，再轉乘藍線接駁車前往會場，詳細資訊可洽活動官網（https://tpcmf.tycg.gov.tw/）查詢。

