    首頁　>　生活

    搶三連假高鐵票塞爆訂票系統 交長陳世凱：台鐵還有票、鼓勵搭客運

    交通部今天舉行「交通安全月」宣導記者會。（記者吳亮儀攝）

    交通部今天舉行「交通安全月」宣導記者會。（記者吳亮儀攝）

    2025/08/29 12:03

    〔記者吳亮儀／台北報導〕因應九月底教師節到十月初中秋節和國慶日連續假期，台灣高鐵公司首度一次開放訂購18天疏運期間的車票，一度造成訂票系統壅塞。交通部長陳世凱今天（29日）表示，台鐵還有車票、也鼓勵大家搭乘國道客運。

    交通部今天舉辦「交通安全月」宣導活動，陳世凱接受媒體聯訪時被問到高鐵訂票壅塞狀況，他表示，現在台鐵還有車票，另外他長期在推廣國道客運、公路客運，呼籲大家可以搭乘客運返鄉，也是很好的選擇。

    高鐵公司明年也預計推出「指定車次自由座」措施，目的在紓緩超尖峰時段自由座旅客太多，常常塞爆車廂的狀況。陳世凱表示，這要看高鐵公司細節要怎麼做，目前還在研議中。

    另外，行政院長卓榮泰日前在道安會報時指示，內政部警政署等相關單位應儘速推動毒品唾液快篩試劑的實務運用，也請交通部增修毒品唾液快篩檢測的相關法規。

    陳世凱說，交通部已確認適法性上沒問題，但卓榮泰院長希望把法令的文字修改得更容易釐清，交通部會全力配合，未來在法令文字、法條上如何讓第一線執法人員更容易理解、使用，更容易執法。

