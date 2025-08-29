華航攜手育空北方航空推聯程航班 赴加拿大賞極光更便利

育空北方航空（Air North, Yukon's Airline）與華航推出聯程航班。（記者蔡昀容攝）

2025/08/29 12:08

〔記者蔡昀容／台北報導〕育空北方航空（Air North, Yukon's Airline）與華航推出「一本票」聯程航班，即日起上路，華航旅客轉機銜接育空北方航空航線前往加拿大12個熱門航點將更便捷，航線涵蓋卑詩、亞伯達、安大略3省及育空、西北2大特區，其中育空特區位於加拿大西北方，是欣賞極光的旅遊勝地。

兩家航空公司今天在台北舉辦宣傳活動。旅客透過華航可預訂含育空北方航空加拿大內陸航段的機票，抵達溫哥華後無需再辦理登機及行李托運，即可順利轉乘航班至加拿大內陸城市。

華航「台北－溫哥華」每日提供一航班，晚去晚回；台北出發航次目前由波音777機型執飛，全艙等旅客可免費上網或傳輸文字訊息。育空特區重點航點包括白馬市（Whitehorse）、道森市（Dawson）、奧德克羅村（Old Crow）等。

育空特區觀光暨文化廳長John Streicker表示，育空北方航空作為當區本土航空公司，與華航簽訂協議，增加亞洲旅客前來探索的機會。育空特區一年四季都有震撼人心的美景，包括冬季極光、夏季永晝與原始荒野，以及豐富文化遺產、「第一民族」原住民沉浸式文化體驗。有些旅客擔心天氣冷，但他強調「請務必要走到戶外欣賞極光！」

John Streicker表示，Covid-19疫情結束後，育空旅客漸漸回歸，由於地理位置相近，最大客源國是美國，但受政治局勢影響，也擔心美國客減少造訪育空，不過加拿大人前往育空旅遊增加，美景吸引力不減。至於台灣旅客，去年佔整體3％並持續成長；他觀察，這些旅客除是台灣赴育空旅遊，也有廣州、泰國等地出發，並自台灣轉機前往育空的旅客。

育空北方航空旅遊產品業務銷售總監Denis Parry表示，北方原住民持有公司49％股份，展現他們與原住民族間的合作關係及社區參與，公司也以合理價格、優質顧客服務為榮；冬季是育空旅遊旺季，客運需求強勁，很高興與華航合作，6月發布以來訂單也很踴躍。

華航客運處協理陳雅妮表示，溫哥華航線載客率約80至85％，華航希望提升服務，因此加深與加拿大航網合作，而這次聯航合作，不僅連結台灣與育空，也是亞洲各國與育空的聯繫；未來若航權進一步開放，華航樂意增加航班。

