台灣新創虛擬實境獲LV訂單 TTA將朝媒合大企業提高成功率

國科會推動台灣科技新創基地（TTA），發布階段性成果，已培育逾千家新創，吸引近400億元投資。（記者吳柏軒攝）

2025/08/29 12:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕「台灣新創技術好，但市場選擇不一定合適！」台灣科技新創基地（TTA）至今培育1069家新創，亮點有虛擬實境的線上房仲代看服務，在國際參展時被LVMH看中，成功跨界精品時尚搶攻5億元訂單；諸多案例分析之下，TTA決定調整方向，走媒合新創與大企業，首波主題以無人機、智慧系統為主，不只獨角獸，也走企業併購。

國科會產學處長林德生表示，新創由國發會協力各部會，共同打造創新創業雨林生態系，而TTA在2018年成立，7年來培育新創1069家，囊括軟體網路、生技、AIot、綠能、半導體等，獲11家國際型加速器與民間資金挹注396億元，簽立合作與訂單290件，已有13家上市、興櫃或創櫃，也參與美國CES、法國VivaTech等國際指標性展會，獲53座獎項，與40國逾250家企業鏈結，爭取40億元國際訂單等。

台灣新創技術好！林德生舉例，如愛實境（iStaging）原先做虛擬實境，提供海外看房等線上房仲服務，但國際參展時遇到LVMH提出「線上虛擬時裝秀」需求，最後成功解題，打造其VIP客戶沉浸式體驗，讓產品銷量提升，成功跨界到時尚精品業，提供LV線上採購服務，更與群創光電公司軟硬體整合，最後獲LV旗下72品牌約5億元國際訂單。

國科會副主委蘇振綱指出，今日是七夕，牛郎織女一年一會靠鵲橋，而國科會則一手促進前瞻科研，另一手推動科學園區，希望透過科研成果落地，提高人民福祉，讓兩隻手牽得更緊，而新創則延續賴總統「創新創業生態系發展」，讓各行各業有志新創者漸漸茁壯發展到無限大。

但林德生坦言，台灣市場不大，難形成獨角獸公司，因此TTA調整方向，將媒合新創與現有的大企業合作，包含主題式媒合，先朝無人機、智慧系統主題，由新創提供企業解方，並獲得訂單，未來不排除可走併購模式，舉例以有微星（電競品牌）結合奧榮（無人機新創）打造自動無人載具整合開發。

TTA執行長陳立偉說，經盤點，1069家新創的存活率87％，但不排除很多尚未解散，將逐步找回調整，讓其重啟新案，朝向二創或三創之路發展，強調「消失的新創團隊並非壞事」，人才也可回到業界。

