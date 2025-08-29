為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南麻豆警公布17處測速路段 這點沒說「留一手」

    麻豆分局公布9月移動式照相取締超速地點。（警方提供）

    2025/08/29 11:48

    〔記者楊金城／台南報導〕為提升道路交通安全，降低超速肇事風險，台南麻豆警分局針對轄內易肇事路段加強速度管理，今天（29日）公布9月17處最新測速照相地點，提醒用路人遵守速限規定。

    民眾說，但警方未公布執勤取締超速時間，暗中「留一手」，用路人經過公布路段時都要小心，有降速效用。

    麻豆警分局加強移動式測速照相取締勤務地點如下：

    麻豆區；井東里磚子井83-5號前（雙向）、市171線19.156公里處（東向）、市171線12.5公里路段（雙向）、市173線4.6公里路段（北向）、市176線16.45公里前路段（東向）、台19甲線18.917公里麻善大橋（南向）。

    下營區：台19甲線12.52公里處（雙向）、市174線14公里處（雙向）、南59線3公里處（雙向）。

    六甲區：市174線27.01公里處（西向）、市165線31.684公里處（北向）、台1線299.95公里處（南向）、北向301公里處。

    官田區：台1線南向301.1公里處、北向309.6公里曾文溪橋、台84線20.2公里處（雙向）、南318線1.15公里處（東向）。

    麻豆分局說，根據道路交通管理處罰條例，一般道路超速違規將處以新台幣1200元至2400元不等罰鍰，高速公路、快速公路超速違規將處以新台幣3000元至6000元不等罰鍰。

