高鐵3連假車票「半小時飆賣35.4萬張」 訂位系統壅塞紓解了

高鐵三連假車票今天（29日）凌晨零時開賣，半小時就賣出35.4萬張票，官網的訂票系統壅塞狀況也趨緩了。（資料照）

2025/08/29 11:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應九月底到十月初一連3個連續假期，台灣高鐵公司開賣三連假疏運，今天（29日）凌晨零時開賣，半小時就賣出35.4萬張票，官網的訂票系統壅塞狀況也趨緩了。

高鐵公司首次開賣連續18天的車票，從9月26日（週五）到10月13日（週一）期間的車票，開放訂位後4分鐘即完成6萬5千餘張車票訂位，至12分鐘內完成17萬餘張車票訂位，至22分鐘內完成約29萬1千餘張訂票，至32分鐘有35萬4千餘張完成訂票，一度造成訂票系統壅塞。

車票約開賣半小時後，瞬間大量訂位狀況即逐漸紓解，統計開賣一小時內即順利完成42萬4千餘張訂位，系統運作一切正常。截至今天（29日）上午8時，總計完成46萬餘張車票預訂。

台灣高鐵公司表示，為因應一次開賣9月26日（週五）到10月13日（週一）共計18天車票預售，特別預先強化軟硬體配置，票務系統最多可同時容納3萬8千人上線訂票，較今年春節疏運開賣期間、同時容納2萬2千人同時上線，大幅提高約1.7倍。

高鐵公司同時特別加派人力，自昨天深夜到今天凌晨全程監控售票狀況，以確保系統穩定，持續處理訂位售票。高鐵公司說明，考量今年首次有接連三週連續疏運，台灣高鐵公司特別規劃一次開賣，方便旅客用最大彈性規畫行程。

高鐵公司也同時在離峰時段推出歷來折扣最深的「5折早早鳥」優惠，呼籲旅客多加利用早鳥離峰優惠，在離峰時段享受超值、舒適的高鐵旅程。

