高雄規模最大捷運聯開案簽約 打造衛武營站成國際藝文聚落

高捷黃線Y18/橘線O10聯開案正式簽約，右二為副市長林欽榮。（記者葛祐豪攝）

2025/08/29 11:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄規模最大的捷運聯開案-黃線Y18/橘線O10聯開案，今（29日）於市府四維行政中心簽約，達麗、華友聯、海悅團隊將投資253億元，打造衛武營站周邊成為高雄的國際藝文聚落。

高雄市捷運局長吳嘉昌表示，本案基地於衛武營國家藝術文化中心北側、黃線Y18站/橘線O10站交會處，基地面積1.8公頃（5450坪）、規劃5棟地上38-52層的複合式建築物，包含旅館、辦公、住宅、商店及社區生活設施複合型大樓，預計2033至2036年分階段完工，低樓層設有沿街式商店，地下層為O10站、Y18站出入口及聯通道。

高雄市副市長林欽榮強調，本案基地緊鄰衛武營國家藝術中心，結合旅館、藝文創作、商業生活等指標功能，規劃設計旅館，邀請國際品牌經營管理，為前來衛武營兩廳院表演的劇團和觀眾，提供舒適的住宿空間，1樓空間設置表演劇場，以黑盒子（Black Box）為設計概念，能容納120-200席觀眾及各種類型表演與活動，將優先提供新創劇團使用。

林欽榮說，低樓層則作為孵育青年創業基地，發展高雄在地藝文團體之空間，中央核心廣場可舉辦臨時展覽、假日市集、音樂會等活動，打造充滿藝文魅力的「衛武營藝術之丘」。

3家得標的團隊華友聯、達麗和海悅，已於今年2月合資成立「衛武營聯合開發公司」，資本額50億元，華友聯和達麗各占45％股權，海悅則持股10％，預計興建總戶數約2100戶住宅，未來完工後的供給量相當大。

高捷黃線Y18/橘線O10聯開案完工模擬圖。（高市府提供）

