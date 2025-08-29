為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄規模最大捷運聯開案簽約 打造衛武營站成國際藝文聚落

    高捷黃線Y18/橘線O10聯開案正式簽約，右二為副市長林欽榮。（記者葛祐豪攝）

    高捷黃線Y18/橘線O10聯開案正式簽約，右二為副市長林欽榮。（記者葛祐豪攝）

    2025/08/29 11:49

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄規模最大的捷運聯開案-黃線Y18/橘線O10聯開案，今（29日）於市府四維行政中心簽約，達麗、華友聯、海悅團隊將投資253億元，打造衛武營站周邊成為高雄的國際藝文聚落。

    高雄市捷運局長吳嘉昌表示，本案基地於衛武營國家藝術文化中心北側、黃線Y18站/橘線O10站交會處，基地面積1.8公頃（5450坪）、規劃5棟地上38-52層的複合式建築物，包含旅館、辦公、住宅、商店及社區生活設施複合型大樓，預計2033至2036年分階段完工，低樓層設有沿街式商店，地下層為O10站、Y18站出入口及聯通道。

    高雄市副市長林欽榮強調，本案基地緊鄰衛武營國家藝術中心，結合旅館、藝文創作、商業生活等指標功能，規劃設計旅館，邀請國際品牌經營管理，為前來衛武營兩廳院表演的劇團和觀眾，提供舒適的住宿空間，1樓空間設置表演劇場，以黑盒子（Black Box）為設計概念，能容納120-200席觀眾及各種類型表演與活動，將優先提供新創劇團使用。

    林欽榮說，低樓層則作為孵育青年創業基地，發展高雄在地藝文團體之空間，中央核心廣場可舉辦臨時展覽、假日市集、音樂會等活動，打造充滿藝文魅力的「衛武營藝術之丘」。

    3家得標的團隊華友聯、達麗和海悅，已於今年2月合資成立「衛武營聯合開發公司」，資本額50億元，華友聯和達麗各占45％股權，海悅則持股10％，預計興建總戶數約2100戶住宅，未來完工後的供給量相當大。

    高捷黃線Y18/橘線O10聯開案完工模擬圖。（高市府提供）

    高捷黃線Y18/橘線O10聯開案完工模擬圖。（高市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播