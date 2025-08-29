為辦爵士音樂節移路樹說詞反覆 中市議員秀證據打臉建設局

江肇國批市府為辦爵士音樂節移植路樹。（圖：江肇國提供）

2025/08/29 11:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府於昨（28日）移除市民廣場公益路側17棵路樹，台中市議員江肇國指出，建設局動樹的理由竟是「優化爵士音樂節人潮動線」，引發輿論反彈後，市府竟改口聲稱「路樹移植與爵士音樂節無關」；江肇國今秀出建設局「市民廣場景觀優化計畫」簡報，痛批，白紙黑字的簡報寫得很清楚，配合爵士音樂節「為使活動主場地市民廣場更符合使用需求」下進行改善，市府竟說謊欺騙市民，誠信破產。

建設局僅回應，此次公益路側樹木移植，主要是因應民眾需求，希望提升市民廣場周邊行人動線順暢度、照明度及無障礙環境，因此請施工單位將部分喬木移植至鄰近適當公園妥善照料，並非因為要舉辦爵士音樂節。

江肇國指出，建設局的「市民廣場景觀優化計畫」簡報中，明確寫出「市民廣場優化目標」，提及爵士音樂節每年吸引國內外百萬人次遊客，「為使活動主場地市民廣場更符合使用需求」下進行改善，移除路樹目標達到「動線舒暢、夜間安全、無礙友善」；市府簡報中白紙黑字寫得很清楚，如今被質疑與批評後竟全盤否認，前後矛盾、自打嘴巴。

江肇國質疑，這項計畫究竟是由建設局局長拍板，還是經市長授意，若為局長所決定，應就此負起責任下台負責；若是市長指示，則應向市民公開致歉。

他強調，市政決策不該欺騙市民，若認為移除路樹必要，就應公開說明、誠懇面對地方，而不是一再閃避、推託，讓市府誠信徹底破產，更讓市民失去信任。

建設局則強調，公益路側樹木是移植，並非移除，主要是因應民眾需求，過去常有人在附近跌倒等，希望提升市民廣場周邊行人動線順暢度、照明度及無障礙環境，施工單位將部分喬木移植至鄰近適當公園妥善照料，並非因為要舉辦爵士音樂節；移植作業前均經過「建設局景觀及植栽委員會」審查通過，兼顧遮蔭及市民安全。

建設局說，此次優化後，人流動線將由2米寬加大為6米至10米寬，也將凸字型或老舊影響動線的木平台及花崗石材質座椅拆除移設，提供更平順寬闊的無障礙通行環境；另考量照明安全，也提前將舊式LED燈更換為新式更節電的高照度LED燈，優化工程預計9月底前完成。

江肇國秀簡報證據打臉建設局移樹路改口說詞。（圖：江肇國提供）

