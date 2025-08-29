為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    為辦爵士音樂節移路樹說詞反覆 中市議員秀證據打臉建設局

    江肇國批市府為辦爵士音樂節移植路樹。（圖：江肇國提供）

    江肇國批市府為辦爵士音樂節移植路樹。（圖：江肇國提供）

    2025/08/29 11:34

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府於昨（28日）移除市民廣場公益路側17棵路樹，台中市議員江肇國指出，建設局動樹的理由竟是「優化爵士音樂節人潮動線」，引發輿論反彈後，市府竟改口聲稱「路樹移植與爵士音樂節無關」；江肇國今秀出建設局「市民廣場景觀優化計畫」簡報，痛批，白紙黑字的簡報寫得很清楚，配合爵士音樂節「為使活動主場地市民廣場更符合使用需求」下進行改善，市府竟說謊欺騙市民，誠信破產。

    建設局僅回應，此次公益路側樹木移植，主要是因應民眾需求，希望提升市民廣場周邊行人動線順暢度、照明度及無障礙環境，因此請施工單位將部分喬木移植至鄰近適當公園妥善照料，並非因為要舉辦爵士音樂節。

    江肇國指出，建設局的「市民廣場景觀優化計畫」簡報中，明確寫出「市民廣場優化目標」，提及爵士音樂節每年吸引國內外百萬人次遊客，「為使活動主場地市民廣場更符合使用需求」下進行改善，移除路樹目標達到「動線舒暢、夜間安全、無礙友善」；市府簡報中白紙黑字寫得很清楚，如今被質疑與批評後竟全盤否認，前後矛盾、自打嘴巴。

    江肇國質疑，這項計畫究竟是由建設局局長拍板，還是經市長授意，若為局長所決定，應就此負起責任下台負責；若是市長指示，則應向市民公開致歉。

    他強調，市政決策不該欺騙市民，若認為移除路樹必要，就應公開說明、誠懇面對地方，而不是一再閃避、推託，讓市府誠信徹底破產，更讓市民失去信任。

    建設局則強調，公益路側樹木是移植，並非移除，主要是因應民眾需求，過去常有人在附近跌倒等，希望提升市民廣場周邊行人動線順暢度、照明度及無障礙環境，施工單位將部分喬木移植至鄰近適當公園妥善照料，並非因為要舉辦爵士音樂節；移植作業前均經過「建設局景觀及植栽委員會」審查通過，兼顧遮蔭及市民安全。

    建設局說，此次優化後，人流動線將由2米寬加大為6米至10米寬，也將凸字型或老舊影響動線的木平台及花崗石材質座椅拆除移設，提供更平順寬闊的無障礙通行環境；另考量照明安全，也提前將舊式LED燈更換為新式更節電的高照度LED燈，優化工程預計9月底前完成。

    江肇國秀簡報證據打臉建設局移樹路改口說詞。（圖：江肇國提供）

    江肇國秀簡報證據打臉建設局移樹路改口說詞。（圖：江肇國提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播