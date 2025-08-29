為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    滷肉飯店設200元低消爆紅！才隔一個月公告宣布「結束營業」

    林口一間主打滷肉飯小吃店，訂出低消200元的用餐規矩。滷肉飯示意圖。（資料照）

    林口一間主打滷肉飯小吃店，訂出低消200元的用餐規矩。滷肉飯示意圖。（資料照）

    2025/08/29 11:49

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕林口一間主打滷肉飯小吃店，訂出低消200元的用餐規矩，上個月經過網友分享後引發熱議，不過，才相隔一個月，小吃店就在臉書粉專宣布將結束營業，再度引發網友討論。

    該間小吃店「梅菊手作魯肉飯」，上個月在臉書粉專發出公告，表示原物料持續上漲，他們雖不漲價，但以設內用低消「大人200元/小孩100元」因應。公告被轉發至爆料公社後，引發許多網友討論，也因為許多客人沒看清楚規矩就前往用餐，被要求加點至低消金額，餐後在Google留下1星負評。

    當初引發熱議時，店家曾在粉專表示，清楚低消是把雙面刃，但相信未來會有更多店家設置低消；粉專還說，老闆為了這個低消兩個月來輾轉難眠，如今開始執行，心中大石總算放下，也清楚「未來一定有一段很大的過渡期」。

    沒想到，才隔一個多月，店家就在粉專發文，表示該店將營業至10月15日，期間若頂讓出去將提早結束營業。粉專說明，自從低消事件後，外帶客人變很多，但還是不及原物料一直漲一直漲，已經脫離原先老闆開店初衷，所以選擇結束營業。

    消息被轉至PTT後再度引發熱議，網友紛紛表示：「看菜單品項不怎樣，設低消就排擠到新顧客」、「200我幹嘛不去吃sukiya或者松屋」、「鬍鬚張或者排隊名店今大都不敢這樣設低消制」、「跟低消沒什麼關係吧，本來就沒賺才是真」、「低消200就把一般吃飯的都拒絕了」、「就滷肉飯而已又不是什麼高級料理跟」、「林口很多可以選，正常人哪會選滷肉飯吃到200元以上」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播