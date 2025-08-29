滷肉飯店設200元低消爆紅！才隔一個月公告宣布「結束營業」

林口一間主打滷肉飯小吃店，訂出低消200元的用餐規矩。滷肉飯示意圖。（資料照）

2025/08/29 11:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕林口一間主打滷肉飯小吃店，訂出低消200元的用餐規矩，上個月經過網友分享後引發熱議，不過，才相隔一個月，小吃店就在臉書粉專宣布將結束營業，再度引發網友討論。

該間小吃店「梅菊手作魯肉飯」，上個月在臉書粉專發出公告，表示原物料持續上漲，他們雖不漲價，但以設內用低消「大人200元/小孩100元」因應。公告被轉發至爆料公社後，引發許多網友討論，也因為許多客人沒看清楚規矩就前往用餐，被要求加點至低消金額，餐後在Google留下1星負評。

請繼續往下閱讀...

當初引發熱議時，店家曾在粉專表示，清楚低消是把雙面刃，但相信未來會有更多店家設置低消；粉專還說，老闆為了這個低消兩個月來輾轉難眠，如今開始執行，心中大石總算放下，也清楚「未來一定有一段很大的過渡期」。

沒想到，才隔一個多月，店家就在粉專發文，表示該店將營業至10月15日，期間若頂讓出去將提早結束營業。粉專說明，自從低消事件後，外帶客人變很多，但還是不及原物料一直漲一直漲，已經脫離原先老闆開店初衷，所以選擇結束營業。

消息被轉至PTT後再度引發熱議，網友紛紛表示：「看菜單品項不怎樣，設低消就排擠到新顧客」、「200我幹嘛不去吃sukiya或者松屋」、「鬍鬚張或者排隊名店今大都不敢這樣設低消制」、「跟低消沒什麼關係吧，本來就沒賺才是真」、「低消200就把一般吃飯的都拒絕了」、「就滷肉飯而已又不是什麼高級料理跟」、「林口很多可以選，正常人哪會選滷肉飯吃到200元以上」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法