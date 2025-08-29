為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    侯友宜巡視國小校園 4年8億升級高國中小課桌椅、置物櫃

    新北市長侯友宜說，他從小就喜歡聞新課本的味道。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜說，他從小就喜歡聞新課本的味道。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/29 11:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜29日赴新莊國小視察開學前的校園準備工作，宣布市府將於未來4年投入8億元，汰換高、國中小的老舊課桌椅、置物櫃與飲水機，讓孩子「坐得專心、學得安心、喝得放心」，打造安全、舒適與健康的校園學習環境。

    侯友宜表示，課桌椅是學生每天接觸最長時間的校園設備，不僅影響學習效率，更關乎視力與骨骼發展，因此市府將全面更新校園課桌椅，讓孩子在更舒適的環境專心學習，同時也將加速設置或更新個人置物櫃，落實書包減重，幫助孩子養成收納與自主管理的能力，市府也將投入經費，逐年將全市校園共計1萬1495台飲水機升級為符合最新安全與節能標準的飲水設備。

    教育局表示，自2021年起新北市連續4年教育總預算全國第一，今年更達755億元，較2019年增加近4成，近6年已投入300多億元升級校園環境，未來也將持續整合資源，提供最優質的學習設施與教育支持，讓孩子快樂學習、穩健成長，家長放心。

    教育局長張明文說，新學期即將展開，教育局鼓勵各校教師於開學第一週規劃「暖身學習週」，結合因材網、均一教育平台、LearnMode學習吧與 PaGamO 等數位工具，幫助學生快速調整學習節奏。提醒家長可透過「校園通APP」完成註冊，三步驟即可即時掌握學校訊息與重要通知，親師合作更緊密，共同迎接嶄新學期。

    新北市長侯友宜（中）教育局長張明文（後）與小朋友們一起開心開學。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（中）教育局長張明文（後）與小朋友們一起開心開學。（記者翁聿煌攝）

