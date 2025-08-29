花蓮溪口「七七高地」海景地遭法拍 2千多萬乏人問津

花蓮溪口七七高地東北側22地號，可看360度海景。（記者花孟璟攝）

2025/08/29 11:33

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮溪口南側是海岸山脈起點，被稱為「七七高地」的花蓮山是軍事用地，不過東側及北側土地被行政執行署花蓮分署9月份法拍列為焦點標的，這裡擁有360度環景的景致，可以看花蓮溪口、太平洋可說海景第一排。地方不動產業者說，土地是生態保護用地，又在文化部嶺頂遺址範圍內，才會拍到第四拍仍無人問津。

行政執行署指出，花蓮七七高地這案特殊標的，具有壯觀的360度視野，地號為「花蓮縣壽豐鄉山嶺段22、32地號」，位於七七高地東側及北側的22地號是長條形土地，面積29352.34平方公尺，加上西側32地號面積合計29,583.34平方公尺，將近9000坪，幾乎買下半個山頭，第四拍底價為2272萬2000元。

而拍賣會上最便宜的土地拍賣標的「花蓮縣秀林鄉柏拉腦段279地號」，位於花蓮鯉魚潭後山重光社區農牧用地，由於為原住民保留地，限制原住民身分才可購買，拍賣面積面積2500.60平方公尺、約756.43坪，程序是第一次拍，底價42萬元；「花蓮縣光復鄉大豐段412地號」優質耕地，面積2642.16平方公尺，底價只要150萬元。

此外，當天法拍項目還包括台東太麻里日昇大道旁北橋段、北溪段共7筆市地重劃區的土地合併拍賣，面積合計為3000.94平方公尺，已為第二輪第3次拍賣，底價下殺至1,771萬4,900元；台東知本溫泉區「逸軒溫泉天廈大樓」原本是溫泉旅館，因疫情停業、欠稅被法拍，自7月8日起有9間溫泉套房進入特別變賣程序，公告不到2個月已有4間（第3標、第9標、第11標及第13標）有第3人應買，剩下最後5間，適合投資自用，詳細資訊及環景圖片可上行政執行署拍賣公告查詢系統（https://gov.tw/3eF）查詢。

花蓮海岸山脈七七高地東側、北側看海土地，屬山嶺段22地號，但因位生態保護區、嶺頂遺址內，目前四拍仍無人拍。（取自國土測繪圖資系統）

花蓮山嶺段土地現況。（行政執行署提供）

