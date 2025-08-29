最強避邪秘境在雲嘉南濱海 鹽雕展鹽霧上身趕走「好兄弟」

台南一見雙雕在七股鹽山舉辦鹽雕展。（雲嘉南管理處提供）

2025/08/29 11:25

〔記者楊金城／台南報導〕農曆7月，鬼門開後，民俗上有些禁忌，雲嘉南濱海國家風景區管理處今天（29日）說，鬼月最適合遊客來雲嘉南沿海走走，這裡可是全台鹽分最足、磁場最乾淨的地方，台南北門井仔腳瓦盤鹽田有207年歷史，是台灣現存最老鹽田，七股鹽山正舉辦「一見雙雕藝術季」的鹽雕展，海風一吹、鹽霧上身，好兄弟也不敢亂靠近。

雲嘉南管理處表示，海鹽洗滌淨化，遊客來沿海散步、吃冰消暑，在嘉義布袋就能吃到仙人掌綿綿冰，在北門井仔腳有二層鹽霜淇淋，七股鹽山有鹹冰棒。而七股鹽山的鹽雕展以「鹽路去旅行」為主題，首度將LINE貼圖人氣明星《胖鯊魚鯊西米》立體化，從手機螢幕裡跳出來，變身一座座鹽雕，療癒的萌樣讓遊客高興的合拍留念，8月30、31日還將推出「親子夏日樂園戲水活動」。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，一見雙雕藝術季自8月16日在七股鹽山開跑後，希望透過鯊西米充滿笑容的陪伴，讓大家忘卻丹娜絲風災與日常的壓力，在白色鹽山裡重新充電，很高興看到假日人潮漸漸回流。

胖鯊魚鯊西米可愛鹽雕。（雲嘉南管理處提供）

七股鹽山鹽雕展舉辦小小鹽雕師體驗活動。（雲嘉南管理處提供）

台南北門井仔腳鹽田。（洪有志提供）

