社福團體中秋募款上千月餅進度嚴重落後 迄今僅賣出130盒

進度落後，「牧心」表示，受到詐騙與大環境景氣影響，募款進度超落後。（記者劉人瑋翻攝）

2025/08/29 10:48

〔記者劉人瑋／台東報導〕社福團體想募款送月餅，想不到台東因為天災、大環境景氣，更嚴重的是詐騙影響，財團法人台東牧心智能發展中心以送中秋月餅名義募款，原本今年同期就該有30%，如今進度才13%，牧心啟智中心主任許惠雅嘆世道難，但也強調，理解如今只要提到捐款就會讓人望之卻步、募款過程到發放，一切都有紀錄，不讓愛心淪受騙。

牧心進行這項計畫已有7年，一來推銷自家收容的智能身心障礙人士有自力自強的讓學員手作麵包餐點能藉此售出月餅、換取收入，二來又能將月餅送到另一批同樣弱勢的人手中，今年中秋節想要募集每盒499元的月餅1000盒，目前為止，如今還缺了870盒。

請繼續往下閱讀...

許雅惠說，就自家而言，是希望庇護工廠內的員工獲得生計，所製作的月餅有人賞識，月餅又能送到弱勢團體中，這是雙重的愛心，再者，每盒月餅都由工廠內的身心障礙者所製，除了有影片或照片紀錄過程，盒中也有他們所製的小卡片送上祝福，而且訂購也可由官網或來電進行，希望能再次喚起企業與大眾關注及對社福團體的信任。

機構庇護工廠內的員工以製作糕點增加收入。（記者劉人瑋翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法