新財劃法台中可望增262億 議員提案爭取營養午餐免費

學校開學在即，市議員周永鴻正式提案台中市推營養午餐免費。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/29 10:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕下週一開學在即，台中市有1/7學校新學年調漲午餐費，約調漲2-5元，台中市議員周永鴻指出，新財劃法後台中市可望增加262億統籌分配款，今正式在市議會提案，爭取學校學生午餐全面免費，減輕家長負擔；周永鴻強調，市府已往屢用「預算不足」推託，如今新增龐大財源，有必要正視學生需求。

台中市教育局之前估算，台中市學生數約21萬餘，若要全面提供營養午餐，一年約需24億預算，目前包括中央及台中市午餐補助及水果補助，每生每餐補助17元，學生實際午餐費超過65元。

請繼續往下閱讀...

學校下週一開學，台中市教育局指出，全市350所中小學午餐均完成招標，開學供餐無虞，其中有50校因供餐成本考量，新學年午餐略調漲2-5元，新學年各校午餐收費介於48-55元間。

周永鴻今（29）日正式在議會提案，爭取學生營養午餐全面免費。他指出，營養午餐全面免費是對學童健康與發展的重要政策，全台已有桃園等10縣市實施，過去就有多名議員在議會提案要求台中市推動全面營養午餐免費政策，但市府總以「預算不足」推託。

周永鴻說，新版《財劃法》已通過，台中將增加高達262億元統籌分配款，足以支應教育局評估所需20餘億元的經費，呼籲中市府，應善用新增財源，勿再找藉口，盡速跟上其他縣市腳步，將營養午餐全面免費納入政策，為台中孩子們的健康努力。

市議員黃守達也說，新財劃法上路後市府將能獲配更多預算，推動全面午餐免費時機已到，不能每幾年就調一次，讓家長負擔愈來愈重；市議員朱暖英指出，目前市售手搖飲一杯都要65元起跳，學生正值成長期，65元的午餐費偏低，基於讓學生吃到營養健康的午餐，她建議可漸進式提高補助，若全面午餐免費增加預算太多，可先將市府提供的每生午餐補助由5元增加到10元等，漸進式調整。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法