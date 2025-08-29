林月琴批國教署、地方政府錯誤解讀函釋 教保員淪「假休息真待命」

民進黨立委林月琴今天偕全國幼教產業工會、教保人員在立法院召開「假休息、真待命！工時亂象助長幼教老師職場霸凌」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/08/29 10:39

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立委林月琴今天偕全國幼教產業工會、教保人員在立法院召開記者會，指教育部國教署及部分地方政府對勞動部函釋錯誤解讀，讓教保員休息時間形同虛設，不僅未能解決現場困境，反而進一步剝奪教保服務人員應有權益，甚至可能成為職場霸凌的幫兇。國教署回應，今年4月30日去函給各地方政府，要求依法保障教保員的勞動權益，並補充，今年10月會與地方政府進行討論。

林月琴表示，勞基法第35條規定，勞工每工作4小時應休息30分鐘，但教保工作具不可中斷性，勞動部去年也發布勞動條3字第1130148827號函釋釋疑，如教保員因幼兒安全需求無法休息，雇主應重新調配休息時間；若工作完成時已逾約定下班時間，且無繼續提供勞務之必要，無庸另予休息時間。也就是說，應給付加班費，或允許教保員提早下班，而非強迫延後打卡。

林月琴指出，國教署在轉發函釋給地方政府後卻未明確說明，導致各地各自為政，地方教育局錯誤解讀，規範比勞基法還嚴苛，如要求教保員即使無法休息，也不得提早下班、下班時間必須「打滿到5點」，以及公告「不得將休息時間視為提早下班」，背離勞動部函釋「無庸另予休息時間」的精神。

一名教保員點出現場實務的問題，包含學校以工時長為由，要求教保員免費且固定輪早、輪晚，形成階級化差別待遇；其他同仁的工時含用餐與休息，教保員卻被排除在外；午休時間仍需留班，隨時注意幼兒狀況，無法如實休息；有學校要求教保員在中午離開校園，形同職場霸凌；校外活動強迫教保員「自行找30分鐘休息」，無視幼兒需求與活動流程；午休時只留一人顧班，導致幼兒安全受到嚴重忽視；工時問題常被人事視為麻煩，申請補休或加班動輒遭刁難；以及無法休息的連續工作。

全國幼教產業工會理事長許文菁指出，國教署一再以「擔心違法」為由，拒絕要求各校比照辦理，持續將問題推給勞動部。這不是保障教保員，而是把勞動部畫的餅端給教保員吃，再把鍋甩給別人背，這樣階級制度已經造成現場出現許多荒謬且不公的狀況，直言教保員的「休息」形同虛設，反而變成壓迫與霸凌的來源。

教育部國教署科長陳鉉淑回應，勞動部去年11月發布相關解釋函後，國教署已於今年4月30日去函給各地方政府，要求依法保障教保員的勞動權益，國教署也兩度去函勞動部進行協調教保員權益。她也補充，10月會與地方政府進行討論。

